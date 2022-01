El exempresario italiano Calisto Tanzi, protagonista en 2003 de la mayor bancarrota fraudulenta de Europa hasta entonces, la del grupo lácteo Parmalat, falleció a los 83 años en la ciudad italiana de Parma (Emilia-Romaña, norte), pero a la vez le dio vida al proyecto del equipo de la ciudad en el que fue figura el colombiano Faustino Asprilla.

Tanzi se encontraba hospitalizado en Parma desde mediados de diciembre por una infección pulmonar, no relacionada con el coronavirus, y antes se encontraba bajo arresto domiciliario porque cumplía una pena de 17 años de cárcel por el escándalo Parmalat, hoy controlada por el grupo francés Lactalis.

Asprilla, elogios para Tanzi



Parma se hizo famoso por su apoyo, equipo que peleó la liga en Italia y que fue a torneos internacionales de la mano de Gianluigi Buffon, Gianfranco Zola y Asprilla.



El colombiano lamentó profundamente la partida de Tanzi, al que conseideró como clave en su paso por Europa, pues lo llevó a Italia, lo hizo famoso y le ayudó en su vida profesional.

Buenos recuerdos



“Me levanté con una tristeza profunda, se nos acaba de ir Calisto Tanzi, fue el dueño del Parma, el señor que hizo grande a una ciudad pequeña porque sin él no hubiera existido el Parma", escribipó Asprilla en su cuenta de Instagram, acompañada por una foto con Tanzi.



Y agregó: "Hizo posible el sueño que yo fuera a jugar a Italia, que siempre me trató no como un futbolista si no como a su hijo, me brindó su apoyo su cariño y su amor, no solo a mi sino a todos los jugadores que pasaron por Parma”.



Asprilla fue gran figura de ese Parma, elenco que sorprendió en el campeonato italiano, guiado por las gambetas del tulueño, quien recordó a Tanzi de la mejor manera.



“Nunca voy a olvidar el día que mi madre murió, en medio de mi desespero fuiste la persona que te levantaste a las 10:00 pm y fuiste a mi casa a consolarme y no solamente eso, tuviste la nobleza de prestarme tu avión para que yo viniera al entierro de mi mamá. Eso lo voy a llevar siempre en mi corazón”, comentó.



