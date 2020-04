Miles de condones por cuenta del Tino Asprilla en época de coronavirus

El controvertido exfutbolista colombiano Faustino Asprilla se suma a la cadena de donaciones durante la crisis mundial por el coronavirus. El exjugador anunció que regalará 100.000 preservativos.

"Me quedaron en mi casa muchísimos condones y quiero que me ayuden a gastarlos... porque a mí que queda muy complicado gastarlos todos. De pronto llenarse de hijos con este virus no da", dijo el 'Tino



"Sólo me quedan 3.580.000 condones en inventario hasta que podamos reabrir la fábrica, y para ayudar con la población voy a regalar un preservativo por la compra de una caja de tres", explicó el exjugador.



Asprilla es dueño desde 2016 de su propia marca de preservativos, desde que se asoció con la compañía farmacéutica CS Pharma con el fin de incursionar en esta dinámica empresarial.



