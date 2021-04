¡Explotó el 'Tino' Asprilla contra la Copa América!

Las declaraciones de Faustino Asprilla en referencia de la realización de la Copa América 'levantaron roncha', pues el exdelantero de la Selección Colombia no está de acuerdo con que se lleve a cabo.

Asprilla siempre se ha caracterizado por entregar declaraciones que son explosivas y esta vez no ha sido la excepción.



El certamen se debe cumplir entre el 11 de junio al 10 de junio y lo organizarán conjuntamente Colombia y Argentina, pero ambos países viven momentos difíciles por el tema de la pandemia.



"¿Por qué insistir en una Copa América cuando el país está muy mal con esa pandemia?, ¿Por qué insistir si los argentinos están desistiendo y nosotros nos creemos los más verracos y salimos a decir sí hagámosla y no importa nada?”, dijo Asprilla.



Y agregó: "Saber los riesgos es muy fácil, la gente va a salir a celebrar si Colombia gana. Si vienen Neymar o Lionel Messi, hay que imaginar cómo se va a poner la ciudad a la que vengan. Eso es muy tenaz, no los va a controlar nadie”.



