Faustino Asprilla defiende a James y lanza dura frase a Zidane

El futuro de James Rodríguez no se ve claro. Sin espacio en el Real Madrid, donde le queda un año de contrato, y sin ofertas para cambiar de club en el mercado de verano, el que fue goleador del Mundial de Brasil 2014 parece resignado a ser suplente.

James fue convocado por el DT Zinedine Zidane para el partido de este jueves contra el Valencia y el francés aseguró que lo iba a tener en cuenta. Pero ya en otras

ocasiones el técnico blanco ha hablado del tema e igual no lo ha puesto a jugar.



Otro histórico de la Selección, Faustino Asprilla, se refirió a la situación que vive James en el Madrid y pidió respeto por el actual ‘10’ de Colombia.



“Hay jugadores que vienen de abajo en el Real Madrid y a mí no me digan que el goleador de una Copa del Mundo esté por debajo de Mariano, de no sé quién... Hay que respetar un poquitico. James porque tiene una paciencia, pero yo mando a comer mierda a Zidane. Eso ya no es nobleza de James, es huev..", declaró Asprilla en el programa Blog Deportivo, de Blu Radio.



Asprilla defendió el profesionalismo de su compatriota. "James no es irresponsable, se entrena todos los días igual que todos. Los entrenadores dicen lo mismo, 'todos somos iguales', para darle motivación a los suplentes. Ellos tienen sus 3 o 4 jugadores que siempre entran”, aseguró.



Desde su regreso del Bayern Múnich, donde estuvo a préstamo durante dos años, James solo ha jugado siete partidos en la Liga con el Real Madrid, con 341 minutos en la cancha y un gol anotado. Su última aparición fue el 19 de octubre del año pasado, en el triunfo 1-0 contra el Mallorca. Luego sufrió una lesión de rodilla que lo sacó de competencia por el resto del 2019.



Tras eso, y con una nueva lesión de cadera en febrero, James solo apareció este año en tres partidos de la Copa del Rey, hasta el momento en que el fútbol español se paró por causa de la pandemia de covid-19. En el primer partido del Real Madrid tras la cuarentena, el domingo, contra Eibar, James fue al banco pero no actuó.



