Faustino Asprilla es un ícono del fútbol colombiano a nivel internacional. En Italia no olvidan todo lo que hizo como jugador del Parma, sus goles, su velocidad y sus cabriolas en los festejos.

El exfutbolista colombiano, actual comentarista de fútbol, atendió una entrevista para el medio italiano La Gazzeta dello Sport, en la que habló de su carrera y, también, de sus excentricidades.



"No seguía las reglas. Un día Nevio Scala me pidió que corriera por las murallas de la ciudadela y le dije que no era Forrest Gump. El fútbol para mí siempre ha sido divertido. Sin reglas, sin esquemas", fue una de las frases que dejo el Tino en esta nota con el medio italiano, firmada por el periodista Andrea Schianchi.

El Tino y el sexo

Asprilla cuando le ordenaron detención domiciliaria, en 2008. Foto: Archivo Particular

La entrevista también giró en torno al tema personal del Tino Asprilla. Y su frase más controvertida fue sobre el sexo. De hecho, el artículo se titula: 'Soy Asprilla: mucho sexo, sin reglas, pura vida".

"¿Cómo estoy? Excelente. Tengo una finca, vendo caña de azúcar al gobierno colombiano y a través de una campaña publicitaria vendo condones. Ya saben, el sexo siempre ha sido importante para mí", dice Asprilla.

El Tino también habló sobre el fútbol actual. "Yo miro fútbol, pero todos parecen soldados a las órdenes del entrenador. Si falla, fuera. Dime uno que regatee hoy en día... Me gusta Vinicius del Real Madrid, me veo un poco en él".





