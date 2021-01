En Newcastle, el Tino es inolvidable: excompañeros cuentan anécdotas

Faustino Asprilla sigue dando de qué hablar. Ahora fue recordado en Inglaterra, donde dejó su marca cuando actuó para el Newcastle, en 1996.

El medio británico 'The Guardian' presentó un informe en el que se recuerda justamente ese momento, con testimonios de varios de sus excompañeros y muchas anécdotas.



Robbie Elliott, ex lateral de ese Newcastle, comento sobre el Tino: "Era la vida y el alma del equipo. Éramos un grupo muy unido y él entró y se sumó a eso. Se integró muy rápidamente; su sonrisa cada mañana era contagiosa. Siempre se podía escuchar su voz. Tenía un intérprete, pero su inglés era mejor de lo que dejaba ver", recordó.



Cuenta que su llegada al club fue vital y revela que el apodo que le tenían era el del Pulpo.



“Newcastle realmente estaba en el mapa cuando conseguimos que se unieran jugadores como Tino. Había razones detrás de todos los que firmaba Kevin. Con Tino fue esa imprevisibilidad, simplemente desbloqueó equipos. Su apodo era el pulpo porque sus piernas estaban por todas partes y literalmente no tenías idea de lo que iba a hacer".

El exvolante Joey Barton, actual entrenador, recordó: “Tengo muy buenos recuerdos de él. También era un jugador de primer nivel. Mucho de eso se pierde por sus payasadas y la forma en que celebró, pero qué jugador. Estuvo fenomenal. Al final de un juego, parecía como si lo hubieran tirado a través de un seto hacia atrás, con los calcetines bajados, las borlas de los pantalones cortos desatados y la camisa colgando. Pero era rápido, inteligente y tenía grandes pies".



Barton cuenta varias de sus mejores anécdotas: “Hay tantas historias y solo piensas: '¡Ese es Tino!'. Hizo cosas que no esperarías que hiciera un adulto; este es un hombre adulto que usaría camisetas de Mickey Mouse y Donald Duck. Pero eso es parte de él, no lo sabemos todo y si lo supiéramos sería aburrido. Ya sea que estuviera en el vestuario, calentando antes de un partido o en un restaurante en el muelle, siempre se estaba divirtiendo. En el entrenamiento, fue una pesadilla. Alan Irvine fue muy particular; puso todas las bolas, el sistema se estableció y todo eso. Era un muy buen entrenador, muy organizado. Tino venía caminando y pateaba las bolas por todas partes. Simplemente rompería el hielo, pero se podía ver el vapor saliendo de los oídos de Alan".

Faustino Asprilla, exfutbolista. Foto: Archivo EL TIEMPO

Robbie Elliot, por su parte, comentó: “Cuando celebró un gol en Europa quitándose la camiseta y ondeándola en la bandera de la esquina. Entonces te das cuenta de que ya está amonestado, se perderá el próximo partido y no tenemos delantero centro".



Asprilla estuvo en Newcastle entre 1996 y 1997, tras su paso por el Parma, y dejó huella con sus goles y sus festejos.



