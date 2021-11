El Tino, mano a mano con Ancelotti: hablaron de James y Falcao

Faustino Asprilla, el exfutbolista colombiano y quien ahora se destaca como comentarista en programas deportivos, se dio el lujo de tener una charla con el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti.



(Le puede interesar: Se filtra la nómina que trabajó Tite para enfrentar a Colombia)

En el programa ‘ESPN F360’, en la que participa el Tino, se publicó la entrevista que le hizo Faustino al entrenador del Real Madrid en la propia sede del equipo español.

Ancelotti, sobre James y Falcao

Fueron cinco preguntas las que le hizo el Tino al entrenador italiano, tocando temas claves para el fútbol colombiano.



El tema principal giró en torno a los dos símbolos de la Selección actual, James Rodríguez y Falcao García.



(Lea también: James vuelve para hacernos creer que nunca se fue (opinión))



Respecto al cucuteño y su llegada al fútbol catarí, Ancelotti, que lo conoce mejor que nadie, no quiso calificar su fichaje: “No lo sé, para él lo importante es jugar, que se encuentre bien y pueda mostrar su calidad”.



En cuanto a Falcao, hubo elogios: “Lo está haciendo muy bien aquí. Desde que llegó está marcando y jugando muy bien para el equipo. Parece un jugador con muy buena condición física y mental”, dijo.



A propósito, el ‘Tigre’ viene de marcarle al Barcelona y Real Madrid, pero por una lesión se pierde la convocatoria de la Selección.



El Tino le preguntó si le gustaría algún día dirigir a Italia o a Colombia, respondió: "No lo sé, por ahora me gusta entrenar equipo porque me gusta el día a día. Una Selección creo que no".

Sobre el Madrid y Benzema

Facebook Twitter Linkedin

Carlo Ancelotti, con la décima Copa de Europa del Real Madrid. Foto: Efe

Ancelotti también habló de su presente en el Madrid y sorprendió porque no puso a al francés Benzema como firme candidato al Balón de Oro. Pero sí resaltó su nivel en el equipo merengue.



"Tiene que luchar con otros que lo están haciendo muy bien", dijo.



(Lea también: Figura de Brasil se desbordó en elogios hacia Reinaldo Rueda)



Para finalizar, el italiano recordó al Atlético Nacional que enfrentó con el Milan en aquella Copa Intercontinental en 1989: “Tengo un recuerdo muy vivo. Un equipo muy difícil, un gran entrenador como Maturana. Fue un partido muy complicado que ganamos al último minuto del tiempo suplementario”.



El ‘Tino’ aprovechó para tomar del pelo al estratega y le aseguró que el resultado hubiese sido diferente con él en cancha. “¿Sabe por qué ganó? Porque no jugué yo, ese fue mi mejor año, se salvaron”, dijo.

¡Choque de trenes!



En exclusiva dialogo entre dos leyendas del fútbol mundial. Carlo #Ancelotti y Faustino #Asprilla. Una nota imperdible. Opina con el #ESPNF360Colombia pic.twitter.com/52aRG2mkRb — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) November 9, 2021



DEPORTES Y FUTBOLRED