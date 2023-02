El colombiano Faustino Asprilla tuvo una destacada presencia en el fútbol de Europa, primero en Italia y luego en Inglaterra, pero también se destacó por su vida personal.

Asprilla, hoy comentarista de fútbol en televisión, confesó en una entrevista todo lo que hizo en las noches.



(Shakira y Piqué se dieron una segunda oportunidad, que no funcionó)

(Dibu Martínez estalló: ¿por qué la burla con el muñeco de Mbappé?)



En su paso por el Parma la cabeza le jugó una mala pasada y habló de sus salidas nocturnas y de su forma de pensar.

De juerga



“No tenía cabeza. No me gustaba entrenar, me costaba entender lo que me pedían los entrenadores, estaba acostumbrado a jugar con libertad y en cambio aquí hay que ser fiel a la táctica, pobre de ti si te equivocas”, le contó a Gazzetta dello Sport.



El jugador vallecaucano tuvo un buen presente en el Parma, equipo en el que estuvo con grandes figuras y que lo puso en lo alto en el fútbol de ese país.

Facebook Twitter Linkedin

Faustino Asprilla, el primer colombiano en alcanzar una Liga de Europa, con el Parma de Italia. Foto: Archivo / ETCE



“Y luego no llevaba la vida de un atleta perfecto: me acostaba tarde, y casi nunca solo, me despertaba muy tarde, me gustaba ir a discotecas y fiestas. En fin, en todo este lío que era mi vida, el fútbol no estaba en primer lugar. Este era mi límite. Pero me divertí mucho y creo que entretuve a mucha gente”, contó.



Sobre el fútbol moderno, Asprilla fue enfático en afirmar que lo tiene que ver, pero que no lo llena.

Lo de hoy



“Lo miro, pero no me divierte. Todo pases laterales, poco regate. Y luego esos entrenadores que parecen alborotadores frente a los banquillos y les gritan a los jugadores lo que tienen que hacer. Me fastidia mucho el protagonismo de los entrenadores, parece que han inventado el fútbol y a lo mejor ni saben taponar un balón”.



Y agregó: “¿Te das cuenta de que hoy en día, para conseguir una toma en la televisión, hay asistentes que les muestran a los jugadores que tienen que entrar al campo cómo tienen que moverse, qué tienen que hacer, a quién tienen que marcar? ¿Estamos locos? ¿Crees que los jugadores no saben qué hacer? Déjalos libres, déjalos que se diviertan y verás que todos nos divertiremos mucho más”.



(Luto: en brutal accidente muere hija de ídolo del ciclismo, video)

(Piqué, con Shakira en medio, podría ser demandado)





Deportes