Pasan las horas y el país no sale de la consternación por la eliminación de Colombia del Mundial de Catar. Las reacciones al fracaso del equipo tricolor siguen llegando desde diversos sectores. En el entorno del fútbol, por razones casi obvias, quizá las críticas han sido las más fuertes. La que hizo Faryd Mondragón, el futbolista más longevo de Colombia en la historia de los Mundiales, entre ellas.

La crítica de Faryd Mondragón

Faryd Mondragón, con Pékerman, en Brasil 2014. Foto: Archivo / EL TIEMPO

"Me siento realmente decepcionado. Creo que todos estamos de acuerdo en que era la persona que, por su experiencia y conocimiento, nos iba a llevar a la Copa del Mundo", comentó de entrada Mondragón, sobre Reinaldo Rueda, este miércoles, en el programa matutino de 'Win Sports'.



Durante su intervención, el exarquero no se guardó ninguna crítica. De hecho, su punto a resaltar fue la supuesta "falta de carácter" del DT nacional: "A nivel de carácter, Reinaldo demostró que esto le quedó grande..., tuvo una actitud pusilánime, sin ningún tipo de jerarquía a través del carácter".



"Lo futbolístico y lo extrafutbolístico se le salieron de las manos", concluyó.



