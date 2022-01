Farid Díaz, histórico lateral de la Selección Colombia, anunció este sábado su retiro como futbolista profesional.





En un emotivo mensaje en Instagram, Dïaz dio a conocer que no seguirá como futbolista activo, tras 19 años de carrera.



A sus 38 años, decide poner fin a su actividad. En su carrera pasó por Bucaramanga, Leones, La Equidad, Envigado, Pereira, Nacional, Olimpia de Paraguay, Valledupar, Alianza Petrolera y Nacional de Paraguay.

El adiós de Díaz al fútbol

"Hoy anuncio mi retiro como futbolista profesional, luego de 19 años de trayectoria tengo la satisfacción del deber cumplido y toda la felicidad por haber logrado cada uno de mis sueños, quiero agradecerle a Dios, mi familia y toda la hinchada que siempre me apoyaron, todas la alegrías en cada uno de los clubes que tuve la oportunidad de jugar", escribió Díaz.



Su mensaje estuvo acompañado de una foto suya con la camiseta de la Selección Colombia, que defendió en las eliminatorias y el Mundial de Rusia 2018

"Gracias a todos los directivos, cuerpo técnico, jugadores compañeros, utileros y cuerpo médico, de manera muy especial gracias a toda la hinchada de ATLÉTICO NACIONAL, no tengo palabras para expresar lo que siento en este momento.

GRACIAS DIOS GRACIAS FUTBOL".

DEPORTES

