La difícil noticia que recibió Zinedine Zidane 

Real Madrid anunció este sábado en un comunicado el fallecimiento de Farid Zidane, uno de los hermanos del entrenador Zinedine Zidane, que había abandonado el viernes de manera urgente la concentración de su equipo en Canadá por "motivos personales".

"Todos los miembros del primer equipo del Real Madrid guardaron un minuto de silencio antes del entrenamiento en Montreal por el fallecimiento de Farid Zidane, hermano de nuestro entrenador Zinedine Zidane", explica el club blanco en su comunicado.



Real Madrid no habló del motivo del fallecimiento. Según el diario As, Farid Zidane luchaba contra un cáncer "desde hace tiempo".



En ausencia de Zinedine Zidane, los entrenamientos del Real Madrid en Montreal están siendo dirigidos por su segundo, David Bettoni.



El primer partido amistoso de pretemporada del Real Madrid está programado para el sábado de la próxima semana en Houston (Estados Unidos) contra el Bayern de Múnich.



