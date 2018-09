Falcao y Mónaco siguen en caída libre: perdieron 0-1 con Angers

Mónaco capitaneado por el colombiano Radamel Falcao volvió a sufrir una nueva derrota esta temporada, esta vez contra el sorprendente Angers (8º), que deja a los del Principado cerca del descenso.

El equipo que entrena Leonardo Jardim podría acabar la 7ª jornada del campeonato francés en posiciones de descenso. "Es un inicio de campeonato muy difícil por diferentes razones: los lesionados, los internacionales, el estado de forma, el césped... Pero no estoy aquí para explicar las razones. La razón principal es la falta de puntos", lamentó en conferencia de prensa Jardim.



"Contra el Atlético de Madrid (en Champions) y el Nimes vimos a un equipo comprometido. Hoy estoy decepcionado, sobre todo por la primera parte. El equipo no jugó con el compromiso y la actitud correctas", añadió.



El duelo quedó decidido con un tanto de Stéphane Bahoken, que aprovechó un mal repliegue monegasco en defensa, para anotar de duro disparo desde el interior del área al filo de la media hora de juego (27).



Mónaco, campeón de la Ligue 1 y semifinalista de Champions hace apenas dos temporadas, se hunde cada vez más en la clasificación, después de no haber sido capaz de ganar más que un solo partido de los siete disputados.



Con 6 puntos, el Mónaco podría caer a posiciones de descenso al finalizar esta jornada y se encuentra ya a 12 puntos del líder París SG, antes de que los parisinos jueguen el miércoles contra el Reims, que podrían aumentar la diferencia.



En otro encuentro adelantado al martes, el Nantes (18º) perdió 2-1 en casa contra el Niza (9º), pese al gol anotado por el argentino Emiliano Sala para los 'Canaris'.



