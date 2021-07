'Son tácticas, me ha pasado': Falcao sobre lo que dijo 'Dibu' Martínez

Los partidos de la Copa América 2021 terminaron, pero sus polémicas siguen vivas.



Sin lugar a dudas, de todo lo ocurrido en el torneo continental, el episodio del arquero argentino Emiliano Martínez en la tanda de penaltis de la semifinal contra Colombia ha sido lo más estrepitoso.



Recordemos que el golero argentino avivó la polémica después de provocar con duras palabras y feos gestos a los cobradores del equipo ‘tricolor’.



De ahí que, a pesar de que la pelota ya no esté rodando, el debate siga más vigente que nunca.

El último en dar su opinión sobre lo sucedido fue el querido delantero de la Selección Colombia Radamel Falcao García.

¿Qué dijo 'Rada'?

En diálogo con el periodista argentino Martin Liberman, el atacante samario compartió su impresión de la polémica de la Copa.



“Son tácticas que utilizan para desconcentrar al pateador. Y me ha pasado. No solamente con el arquero, sino muchas veces tienes a los jugadores que están atrás, esperando el rebote, que empiezan a hablarte y a intentar desconcentrarte. Yo, que habitualmente pateo penales, lo he vivido”, comentó Falcao.



De igual forma, el goleador histórico de la Selección colombiana compartió su estrategia para no ser presa de las provocaciones del rival.



“Lo mejor que puede hacer uno es abstraerse y no interactuar. Cuando me ha pasado, trato de no interactuar sino concentrarme en lo que voy a hacer”.

Orgulloso de ustedes pic.twitter.com/U7oQXmhjX2 — Radamel Falcao (@FALCAO) July 7, 2021

Luis Díaz, la figura de la Copa

Sobre Luis Díaz, el jugador más determinante de Colombia en la Copa América, Falcao destacó el progreso que ha tenido con su experiencia en el FC Porto de Portugal. Equipo en el cual ‘Falca’ también despuntó internacionalmente.



“El ir a Porto le dio la capacidad para entender más el juego. Las condiciones siempre las tuvo. Pero hoy en día analiza el juego, sabe jugarlo y sabe qué es lo que debe hacer en los momentos del partido”, señaló el ‘9’ colombiano.



Finalmente, Falcao reafirmó que no estuvo en el torneo continental por unas dolencias musculares en su pierna izquierda.



Asimismo, dejó claro que su objetivo inmediato es poder ir al Mundial de Qatar 2022.



Aunque se ha especulado mucho con su salida del Galatasaray, a Falcao le queda una temporada más de contrato con el equipo turco.

