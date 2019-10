Galatasaray vs. Real Madrid, sin titularidad segura de Falcao y James

La Liga de Campeones regresa este martes con un partido importantísimo en Estambul. Galatasaray recibirá la visita del Real Madrid, en la tercera jornada, en un encuentro en el que las dos máximas figuras del fútbol colombiano, Radamel Falcao García y James Rodríguez,podrían no estar en este decisivo duelo en el que ganar es la única opción.

En el caso de Falcao preocupa. Hace algunos días, Fatih Terim, entrenador del club, señaló que “si está disponible, me gustaría que jugara la Champions; estamos intentando para que tenga un buen estado físico”.



Sin embargo, luego dio a conocer cuál es la situación que lo ha mantenido más de 15 días sin poder entrenar con el resto del plantel: “Hablé con Falcao, aún le duele el tendón de Aquiles”.



El colombiano no ha podido entrenar con el resto del plantel hace 15 días y, según el último parte médico, “realizó un entrenamiento especial en el campo, separado del equipo con la ayuda de fisioterapeutas”.

Elogiado y criticado

Por su parte, James Rodríguez jugó los 90 minutos en la caída del Real Madrid 1-0 con Mallorca, y el elenco ‘merengue’ perdió el liderato.



El colombiano fue criticado por unos medios y alabado por otros. James fue titular porque el DT, Zinedine Zidane, puso un equipo alternativo, pues guardó a los titulares para el partido de mañana.



“Decidió no marcharse con Colombia, y el premio es su presencia en el once de Son Moix. Ha abierto el manual de pases. De lo mejor del Madrid en la primera parte, junto a Vinícius”, reseñó el diario español Marca.



Y agregó: “En la creación es el elemento más lúcido de los de Zidane. Cada balón en sus pies es un pasaporte a que ocurra algo. En el tramo final notó la falta de pulmones”.



Sin embargo, el otro medio importante de ese país, AS, no pensó lo mismo. En el análisis individual de cada jugador rajaron al volante colombiano.



“Desaprovechó la oportunidad. Dejó de correr para atrás en alguna jugada en la primera parte”, fue el balance que le hicieron al colombiano.



La titularidad de James no está nada segura para el juego de mañana, porque ante estos partidos, Zidane no le da muchos minutos. Sin embargo, las ausencias confirmadas de Gareth Bale, Luka Modric y Lucas Vázquez le darían un espacio al colombiano algunos minutos.



El partido definitivo entre Galatasaray y Real Madrid, el de la necesidad, porque ambos equipos solo tienen un punto, parece que no tendrá el duelo entre Radamel Falcao García y James Rodríguez.



DEPORTES