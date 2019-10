A 20 días de los amistosos, James y Falcao no entrenan

A 20 días de que la Selección Colombia afronte su penúltimo partido de año, contra Perú, y luego contra Ecuador, en juegos de preparación, las dos máximas figuras del equipo, Falcao García y James Rodríguez –ausentes en la última convocatoria–, no se han entrenado con sus equipos. El Tigre, por un problema de talón que ya lleva más de 15 días, y James, con inesperado ausencia en la práctica de este viernes.

En cuanto a Falcao, hay mucha incertidumbre. El jugador sigue sin entrenarse con el resto del equipo del Galatasaray, no participó el partido contra Real Madrid, en la Liga de Campeones. Todo apuntaba a que mañana reaparecería contra Besiktas en la Superliga de Turquía, en uno de los clásicos del fútbol de ese país, pero hasta ayer seguía en duda y con pocas probabilidades de actuar.



¿Qué pasa? No hay claridad. La prensa turca especula que quizá vuelva pronto, pero también que hay impaciencia, ya que se trata de la contratación estrella para el club y solo ha podido jugar cinco partidos y ha anotado un gol.



Se sabe que Falcao tiene un problema en el talón de Aquiles de la pierna derecha, que se ha prolongado más de lo pensado. El diario turco Sabah informa en su página web que el colombiano tiene un programa especial designado por el club, junto con su compañero Sofiane Feghouli. Además, dice que el Tigre se lesionó en el partido contra el PSG, en Liga de Campeones, y que lleva tres semanas sin poder trabajar con el resto del equipo. “Tiene un 50 por ciento de probabilidades de jugar en el derbi. Se espera que juegue el partido contra el Real Madrid en España”.

No entrenó en campo

Mientras tanto, James Rodríguez estuvo ausente ayer en el entrenamiento de campo del Real Madrid, lo que causó curiosidad, pues el jugador viene sin tener gran competencia en la semana de Champions.



El colombiano, al igual que el galés Gareth Bale y los franceses Raphael Varane y Karim Benzema, se ejercitó en el interior de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

James, que no estuvo en la pasada convocatoria del técnico de la Selección, Carlos Queiroz, para quedarse entrenando en el Madrid, no fue titular en el partido contra Galatasaray y solo entró para jugar los últimos 11 minutos. En esta fecha de la liga de España, el equipo no jugó porque tiene aplazado el duelo contra Barcelona.



La situación no es la mejor para los dos estelares de Colombia, que generaron polémica por no estar en la última convocatoria de Queiroz, quien revelará la nueva lista en los próximos días.DEPORTES