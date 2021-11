Falcao tendría todo listo para renovar un año más con el Rayo Vallecano

Los cinco goles que lleva Radamel Falcao García con el Rayo Vallecano parecen haber servido para que el idilio entre el jugador y la afición de Vallecas se prolongue por un año más.



Inicialmente era una opción en su contrato, pero, según registran los medios españoles, sería una realidad que Falcao juegue en el Rayo hasta 2023.



Esta información viene de El Chiringuito, que este domingo en la noche anunció por medio del periodista Marcos de Vicente la noticia.

Es una realidad

Falcao celebra su gol contra Real Madrid. Foto: AFP

"El Rayo Vallecano va a renovar a Radamel Falcao. La situación contractual de Falcao con el Rayo era un año más otro opcional”, aseguró De Vicente, quien también anticipó la posibilidad de que Falcao no viaje con Colombia.



“Esas opciones se han eliminado. Por ejemplo, si el Rayo descendía, Falcao se iba a ir del equipo y demás. Ahora mismo se quitan esas opciones, Radamel Falcao será jugador del Rayo Vallecano un año más”, concluyó.



¿Cómo está Falcao?

Este lunes la expectativa recae sobre el delantero, pues en Madrid le realizarán exámenes médicos para determinar la gravedad de la lesión que sufrió contra el Real Madrid, el sábado pasado, y que podría privarlo de jugar con la Selección Colombia contra Brasil y contra Paraguay.



Justo en el momento de su gol, en el salto, se le vio hacer un gesto de molestia. Se tocó la ingle, en el costado derecho.



Unos minutos después, a Falcao se lo vio haciendo movimientos de elongación. Luego, el Tigre pidió asistencia médica por esa molestia, aparentemente, de aductores. De inmediato, el Tigre fue reemplazado.



Al final del partido, el DT Andoni Iraola comentó que Falcao les manifestó que tenía algo en el aductor.



"Ha notado algo en el aductor, él se conoce bien y nos ha avisado, no creo que sea algo muy grave, pero no sé el alcance ahora mismo", dijo.



"Tenía unos problemas antes del partido, golpes no graves de los juegos anteriores, pero no creo que tenga que ver por lo que salió del campo”, agregó.



DEPORTES