La derrota de Colombia frente a Perú el pasado jueves tiene al país nostálgico, pues, más allá de los resultados del partido, la Selección no ha anotado goles en los últimos seis partidos. Situación que tiene a la tricolor en el sexto lugar de la tabla de posiciones de las eliminatorias a Catar 2022.



En medio de este panorama, el descontento de la hinchada es más que evidente, de hecho, al finalizar el encuentro, los hinchas abuchearon a los jugadores colombianos y les lanzaron objetos.

Este domingo, en una rueda de prensa, David Ospina y Falcao García le dieron la cara a la afición y le pidieron al pueblo colombiano no perder la fe, resaltando que aún hay posibilidades para llegar a Catar.

"Esto lo vivimos siempre, en el fútbol hay momentos de felicidad, de tristeza lo importante es que hay un amanecer, que hay chance y vamos a luchar hasta el final", afirmó Ospina.



(Lea también: Ospina: 'Hay un amanecer, hay chance y vamos a luchar hasta el final').



Por su parte, Falcao destacó que entiende que las probabilidades están en contra de la clasificación al mundial, pero que el equipo tiene toda la actitud para desafiar las estadísticas y seguir adelante. De hecho, aunque entiende la falta de confianza de los hinchas, recalcó que no necesitan sus mensajes negativos sino su apoyo.



"No queremos escuchar nada, no queremos escuchar mensajes negativos, no queremos escuchar cosas que no sumen, sino necesitamos realmente mensajes que a este equipo lo levanten y que lo lleven a saber que el país está detrás y que es posible lograr lo que necesitamos para clasificar al mundial", dijo el nueve de la tricolor.



(De interés: ¿Cuál es el mensaje que manda Rueda? Los capitanes dan la cara).



Asimismo, pidió a los seguidores del combinado nacional que los apoyen como lo hizo la hinchada peruana con su selección. Resaltó que aunque los hinchas del Perú eran minoría en el Metropolitano, siempre estuvieron animando a la blanquirroja, una muestra de cariño que, para Falcao, ayudó a que los peruanos ganaran.



"Así como Perú que tuvo 300 hinchas que alentaron 90 minutos y los levantaron durante todo el tiempo según sus armas, y aún cuando se vieron sometidos por una gran Colombia que por momentos lo dominó, ellos con sus armas y con su plan de juego se llevaron el triunfo y, en gran parte, se le debe al apoyo que recibieron en Barranquilla y nosotros necesitamos de parte de toda la hinchada de Colombia eso, que podamos sentir que están detrás nuestro y que en los momentos difíciles ellos son los que nos están empujando", subrayó el 'Tigre'.



(Siga leyendo: Campaña de apoyo para la Selección Colombia: #YoMeMonto).

Más noticias

La camiseta de Luis Díaz en el Liverpool cuesta casi medio salario mínimo



Luis Díaz: de la selección indígena al poderoso Liverpool



James insulta en camerinos a quienes le chiflaron: 'Desagradecidos de ...'



Tendencias EL TIEMPO