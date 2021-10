Prensa española elogia al 'Tigre' Falcao García por su gol a Barcelona

El colombiano "Falcao condena otro error en cadena del Barça", fue uno de los titulares destacados tanto en la edición digital como en la impresa de Sport. El diario catalán aseguró que el "gol dejó retratado a Busquets, que ha perdido un balón en una zona delicadísima. A partir de esta pérdida el Barça no ha sabido recomponerse".



En sus elogiosos comentarios, los periodistas especializados escribieron además sobre Falcao y su gol del triunfo rayista, que no se daba desde 2002, que "hacía ocho años que Falcao no se medía al Barcelona. Y en la primera ocasión que lo ha hecho con el Rayo, cumplidos los 35, lo ha hecho demostrando que sigue casado con el gol".

Unas horas después, el mismo portal catalán título ‘Crónica de una muerte anunciada’, para recordar la inmortal obra del nobel colombiano Gabriel García Márquez, en alusión a la salida por la puerta de atrás del entrenador neerlandés Ronald Koeman, quien fue despedido tras una nueva derrota, salida del club que se vio fortalecida por el rugido del ‘Tigre’ Falcao.



De igual forma, periodistas y narradores elogiaron la capacidad goleadora del colombiano.



Tras su actuación ante el equipo azulgrana, la capacidad goleadora de ‘El Tigre’ fue reconocida por la prensa española a través de redes sociales; periodistas y narradores se rindieron ante la calidad del delantero de la Selección Colombia.



Marca, por su parte, abrió su edición digital con un elocuente titular: "Falcao es el puto amo... el mejor fichaje que ha hecho el Rayo en su historia". Y remató con otro titular: Falcao noquea al Barcelona y a Koeman.



El diario As, en su edición española, sostuvo: Un Tigre despedaza a Koeman, tras la derrota del Barcelona y la posterior salida del entrenador.



También se destacó la emotiva narración que se escuchó al aire por parte de Luis Flaquer.

⚽️ @Falcao abrió el marcador del #RayoBarça y así te lo narró @LluisFlaquer en @Carrusel



🎯 Radamel Falcao ha marcado 4 goles con tan solo 6 remates a portería en #LaLiga esta temporada pic.twitter.com/gwqgKTQdLR — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 27, 2021

“Falcao sabe definir, es que es de los mejores del mundo en eso”, afirmó el periodista Jota Jordi en la transmisión de ‘Twitch’ del ‘Chiringuito’.



Otros reconocidos periodistas del prestigioso programa español se reportaron también sobre la importancia del gol del delantero colombiano.



De hecho, uno de ellos, Tomás Roncero, dejó un mensaje jocoso por la manera en la que Falcao dejó ‘regado’ a Gerard Piqué, en el gol.



“Gooooooool memorable de Falcao, que ha dejado a 'Globo de Oro' Piqué sin capacidad de reacción. El colombiano es un crack mundial”, afirmó.



