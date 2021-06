Falcao dio positivo para covid-19

El delantero colombiano Radamel Falcao García dio positivo para covid-19, según confirmó su club, el Galatasaray de Turquía.

Falcao, quien no fue convocado para la Copa América de Brasil, se encuentra en buenas condiciones. "Radamel Falcao, cuya prueba de PCR Covid-19 dio positivo la semana pasada y está en seguimiento por nuestro equipo de salud, no participó en los entrenamientos" anunció el club en su página web.



El Galatasaray comenzó su pretemporada para preparar su participación en la Superliga de Turquía y en la Liga de Campeones, a la que accederá en la segunda fase previa.



Falcao aún tiene un año de contrato con el Galatasaray. A pesar de varios rumores de cambio de club, por ahora el jugador se alista para una nueva temporada en Turquía, en la que espera poder tener más continuidad.



El jugador no se ha referido al tema en sus redes sociales. Su más reciente mensaje fue el domingo, cuando les deseó suerte a sus compañeros de Selección antes del comienzo de la Copa América.



