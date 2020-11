Atención: se prenden las alarmas por Falcao en la Selección

A tres días de que Carlos Queiroz anuncie la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos contra Uruguay y Ecuador, en las fechas 3 y 4 de la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022, la salud de una de las figuras prende las alarmas.

Se trata de Radamel Falcao García, quien no pudo terminar el entrenamiento de este jueves con el Galatasaray, y está a la espera de evolución.



"Falcao, quien sintió dolor en el grupo muscular anterior superior derecho en la última parte del entrenamiento, no pudo completar la sesión. La salud de nuestro jugador se determinará tras los exámenes que se realizarán mañana (viernes)", anunció el club en un comunicado.



Falcao, máximo anotador de la Selección Colombia en toda la historia, convirtió el gol del empate de Colombia contra Chile, en la más reciente presentación del equipo de Queiroz.



El 'Tigre' había regresado a la Selección en las dos primeras fechas de la eliminatoria. No era tenido en cuenta por Queiroz desde la Copa América de Brasil, en la que el equipo quedó afuera en cuartos de final.



