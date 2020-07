Reunión extraordinaria entre Falcao y el DT de Galatasary: ¿se va?

La primera temporada de Radamel Falcao García con la camiseta del Galatasaray, en un cambio por mantenerse vigente en el fútbol europeo, no tuvo un feliz desarrollo. El atacante colombiano fue víctima de las constantes lesiones, que lo obligaron a perderse muchos encuentros del equipo turco.

Lo que más se le ha criticado a Falcao es el alto valor de su sueldo anual y las nulas recaudaciones que le dejó al equipo, que no alcanzó ninguno de sus objetivos esta temporada. No retuvo el título ni clasificó a copas internacionales. Es más, Falcao se perdió encuentros decisivos de la Champions League y el cierre de la temporada, cuando más lo necesitaban.



En medio de ese ambiente, muchas fueron las especulaciones sobre su continuidad y más porque en algunas publicaciones de la prensa turca, se había asegurado que Fatih Terim le había expresado que el único jugador que no podían poner en el mercado era el arquero uruguayo Fernando Muslera.



Las recientes informaciones mostraban un posible cambio de libreto en la carrera deportiva del máximo goleador de la Selección Colombia. Medios en Estados Unidos hicieron eco de la presión de los hinchas del Inter de Miami, equipo del que es dueño el exjugador inglés David Beckham,. En publicaciones se vio a los aficionados con la camiseta del equipo con el nombre y el número de Falcao.

Sin embargo, una nueva versión se conoció este jueves. El medio Fanatika, de Turquía, afirma en una publicación que hubo una reunión entre Falcao y Fatih Terim en la que el colombiano le habría expresado el deseo de seguir jugando en Galatasaray una temporada más.



"Estoy acostumbrado a tener éxito. Estoy muy triste. Soy consciente de mis expectativas y no quiero dejar mi trabajo a mitad de camino. Haré lo que sea necesario para compensar la decepción que tuve esta temporada", le habría dicho Falcao a su DT, según la publicación.



La revancha deportiva, junto al nacimiento de su cuarto hijo, serían los factores determinantes para que Falcao quiera quedarse en Estambul una temporada más.



