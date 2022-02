Radamel Falcao García habló en una entrevista para Balón Dividido de 'ESPN', sobre lo que se espera para los próximos partidos que enfrenta la Selección Colombia.

El 'Tigre' se refirió a la supuesta pelea que tuvo con James Rodríguez en el camerino tras la derrota contra Perú y calificó lo que dijeron de "bajo y sucio".

“Inventar cosas para poner la atención sobre los jugadores no me parece lo correcto. Inventar historias me parece un juego sucio y no vale la pena. Con James tenemos una relación de muchísimos años y nos llevamos bien. Es que, ni que nos hubiéramos peleado. En el fútbol se discute, pero es que ni hubo. Me parece un juego muy sucio. Nosotros somos los primeros en reconocer que somos responsables. Poner el foco sobre los jugadores con historias me parece demasiado bajo y sucio”.



Se conectó a los seguidores del deporte, expresando cuánto entendía la desilusión que podían sentir por no haber conseguido los resultados esperados en las eliminatorias de miras al mundial Catar 2022.



"Los jugadores somos los que más desilusionados nos sentimos cuando no logramos los resultados", contó con tranquilidad ante las preguntas de la entrevistadora.El delantero explicó con calma que aún está trabajando por obtener los seis puntos necesarios para lograr clasificar. "Es complejo porque las posibilidades de clasificar son muy pocas", comentó sobre lo que esperan para las próximas fechas.



Ante las preguntas de la entrevistadora, sobre cómo se sintió al oír los pitos y críticas de los hinchas, Falcao contestó, simpatizando con su frustración, sencillamente: "Es entendible la desilusión también por no conseguir la victoria".



(Más como esto: Pibe Valderrama no se queda atrás y habla con emoción de Luis Díaz).



A pesar de lo improbable de que, por alguna eventualidad, la Selección logre clasificar al Mundial Catar 2022, el 'Tigre' expresó que eso hace parte del deporte, y que deben seguir cumpliendo con su trabajo como deportistas.

Falcao García. Foto: AFP

Una invitación a los hinchas

"Nosotros los jugadores somos los más afectados, porque somos los primeros en querer brindarle alegrías a nuestro país", comentó.



Falcao invitó a que los hinchas también vieran que ellos, como deportistas, intentan dar lo mejor de si en la cancha para los colombianos.



Sin embargo, también instó a la hinchada a evitar actos de vandalismo, en los que tiran botellas hacia la cancha. Expresó que siente que es algo que se debe erradicar por completo de la experiencia futbolera en Colombia.



(Le puede interesar: Y si estalla la guerra en Ucrania, ¿qué pasa con la Champions League?).



"No se puede ir a un estadio a tirar botellas que pueden lastimar a alguna persona". De esta manera, el 'Tigre' les recordó a los colombianos que el propósito del deporte es el disfrute y la alegría de sentirse representados por los jugadores que lo dan todo en la cancha por su país.

