‘El reencuentro con Atlético me genera mucha emoción’: Falcao

El colombiano Radamel Falcao, delantero del Mónaco, expresó este martes que su reencuentro con el Atlético de Madrid en el partido de la Liga de Campeones le "genera mucha emoción" y repasó, sobre su marcha del club en 2013, que entonces el club rojiblanco "no podía retener a los jugadores" como ahora.

"Siempre es bueno poder volver al estadio del Atlético tras mucho tiempo sin hacerlo. Los momentos que viví y los recuerdos siempre los voy a llevar conmigo. Poder reencontrarme con todos los aficionados y la gente que trabaja en el club me genera mucha emoción", declaró el futbolista en la víspera del choque.

En su rueda de prensa en el Wanda Metropolitano, en el escenario del partido, no quiso profundizar en los motivos que en aquel 2013, nada más conquistar la Copa del Rey con el Atlético, con 70 goles en 91 partidos, le llevaron hasta el Mónaco ni tampoco habló de si se ha arrepentido alguna vez de su salida del equipo madrileño.



"Vine aquí a hablar del partido, no del pasado. Y no me interesa eso. Estoy pensando en lo que va a pasar en el terreno de juego", respondió a una cuestión.



En otra, ya al final, dijo de su marcha: "Era otra realidad. El club en ese momento no podría retener los jugadores como fue el caso de Agüero, Forlán y demás. Ya está".

Eso sucedió en 2013. Desde entonces hasta ahora, Falcao sufrió una grave lesión de rodilla, estuvo varios meses de baja, vivió un papel secundario en sendas cesiones al Chelsea y al Manchester United... hasta que a su vuelta al Mónaco recuperó su mejor nivel para liderar la conquista de la Liga francesa en 2016-17.



Su presente es distinto. Ha ganado sólo dos de sus 19 duelos del curso. "He pasado por momentos difíciles, buenos y alegres desde que me fui y en todos ellos he aprendido. Desde que me fui del Atlético, el equipo pudo lograr una estabilidad como club, como institución, que le ha permitido retener a sus grandes figuras y que en su momento, cuando yo estaba, no se podía realizar", repasó el atacante.



"En mi carrera con el Mónaco tuve momentos complicados con la lesión, luego gané el título (de la Liga) y son cosas que quedan muy presentes y en todas ellas se aprende y tienes puntos a rescatar", prosiguió Falcao, que avisó de que su equipo no espera con temor el partido de este miércoles frente a un rival como el Atlético.



"Somos profesionales y capaces de jugar contra el Atlético, de afrontar todo tipo de situaciones. Es un partido de fútbol. Debemos salir al campo con la idea de hacerlo lo mejor posible, intentar superar al Atlético y conseguir un resultado positivo. Miedo en un partido de fútbol no creo que sea la palabra adecuada", advirtió.



"Tenemos un partido muy importante para seguir por esta senda de la victoria que logramos el fin de semana pasado (0-1 contra el Caen en la Liga francesa, su segunda victoria de la temporada y la primera desde el primer triunfo, a mediados de agosto) y tener un resultado positivo acá sería muy bueno para la confianza", afirmó.



