Falcao: los memes de su golazo al Barcelona; Piqué, la gran víctima

El regreso de Falcao García a España no ha pasado nada desapercibido.



El 'Tigre', quien vistió los colores del Atlético de Madrid y en su momento fue uno de los delanteros más importantes de Europa, retornó a la tierra que lo vio crecer en el Viejo Continente, solo que en un equipo un poco más discreto: el Rayo Vallecano.

Falcao empezó con pie derecho y en esas sigue. Durante su debut con el equipo anotó un gol. Luego hizo lo mismo en el siguiente partido, más adelante llegó su tercera anotación y este miércoles, frente al Barcelona, sumó otro tanto en su actual cuenta goleadora.

Radamel Falcao García (izq.) festeja su gol al Barcelona. Foto: Oscar del Pozo. AFP

El 'Tigre' marcó un bonito gol en el cual el zaguero Gérard Piqué se vio 'mal ubicado'. Siguen los elogios a Falcao, el rugido de Vallecas, y las redes sociales hicieron eco del buen momento del delantero -y del malo del Barcelona- por medio de memes.

Ni Shakira le rompió la cadera así a Pique. Grande Falcao ante el Barcelona. Grande Rayo @RayoVallecano pic.twitter.com/Qsymt3DTue — Cristian Morales (@NotasSinMoral) October 27, 2021

Cuando Falcao regateó a Piqué pic.twitter.com/j5jTQ3qOXI — 𝑭. (@fabiio_fcb) October 27, 2021

Falcao es DIOS🐯 — DjMaRiiO (@DjMaRiiO) October 27, 2021

Las horas bajas del Barcelona fueron aprovechadas por el equipo de Falcao. El equipo 'culé', tras la salida de Messi, se ha visto en un considerable descenso de rendimiento.



Y, por si fuera poco, por si el rugido del 'Tigre' no se hubiera hecho oír por todo Madrid, el Barcelona venía, justamente, de perder el gran clásico español.

#NoMeEchenCuentos



Es Falcao el mejor jugador colombiano de la historia. pic.twitter.com/KMwW28zOmz — Gol Garra ⚽ (@ElGolGarracol) October 27, 2021

Mundial de Globos, SÍ.

Conectarse a Twitch, SÍ.

Hacer bromas, SÍ.

Ganar un partido, NO.



Sigue así @3gerardpique 🤣 pic.twitter.com/WTRKZJIfyi — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) October 27, 2021

Piqué haciéndole homenaje a Shakira con la sacudida de cadera que le pegó Falcao. — Disfuncionario (@Paterpau) October 27, 2021

Piqué después del gol de Radamel. pic.twitter.com/fVosbSiX10 — Wilmer™️🇸🇻 (@wbeltrant) October 27, 2021

El nombre de Falcao se sigue coreando en toda la ciudad de Madrid. El hincha de Vallecas se ilusiona al ver que su equipo no baja la guardia y, tras ganarle al Barcelona, ya no tan poderoso, ya no tan aguerrido, ya sin Messi, se ubica en el quinto puesto de la tabla de posición.

Philippe Coutinho no salió muy bien librado del Barcelona vs Rayo. Foto: Memedeportes

Falcao poniendo a bailar a Piqué, que parece que hoy tampoco enchufará Twitch. pic.twitter.com/UqC4Lwxirb — Madridihmo (@Elmadridihmo) October 27, 2021

Está rabiando Ibai con la derrota de sus colegas Piqué y Agüero pic.twitter.com/sFocLqvInR — Locura (@padrura) October 24, 2021

Claro: Falcao rugió. Y de qué forma. Pero la otra figura estuvo en el arco: el portero Stole Dimitrieviski le atajó un penal a Memphis Depay que, tanto con el gol de Falcao, valió los tres puntos.

Contra a favor del Barça



Memphis Depay: pic.twitter.com/sMZIW2y2QR — 🤍 (@MarioRMCF__) October 27, 2021

Lo que debería llevarse Memphis Depay a las espaldas // Lo que realmente lleva pic.twitter.com/lCU5wh85RS — Álvaro_RM 🐢 (@BarcoDeFekir) October 27, 2021

El sábado 30 de octubre el Barcelona, para recuperarse de las dos derrotas, esperará ganarle al Alavés. El partido es a las 2 p. m.



El Rayo Vallecano, por su parte, recibirá el lunes 1 de noviembre, a las 12:30 p. m., al Celta de Vigo de Eduardo 'Chacho' Coudet.

