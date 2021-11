Iraola dio pistas del regreso de Falcao

Falcao no tiene prisa. Tampoco su entrenador, Andoni Iraola. Rayo Vallecano entiende que hay que ser prudentes y, aunque extraña la presencia de su hombre más desequilibrante, ha sabido arreglárselas sin él.



En la rueda de prensa previa al duelo contra Valencia, este sábado a las 10:15 p.m., el DT dio noticias sobre el estado físico del colombiano.



"Radamel estará como el otro día, pero bueno, ha sido una semana corta y veremos. Creo que estamos bien", explicó.



Significa que seguramente 'El Tigre' vaya al banquillo, como ya ocurrió contra Rayo Vallecano (victoria 3-1) y que, dependiendo del avance de la situación, tendrá más o menos minutos.

Las demás novedades

Las demás novedades pasan por Nteka y Trejo: "Randy no está descartado pero va más justo. Veremos si puede soportar esas molestias en el tobillo y decidiremos... Las bajas se van a producir, eso es así. Óscar está en un nivel muy alto y nunca gusta perder un jugador en ese momento, pero tenemos plantilla suficiente para darle relevo y no creo que su baja vaya a ser algo definitivo para nosotros".



Valencia noe s un rival sencillo para Rayo: "si solo hemos ganado una vez en la historia (2013) es porque es muy difícil. Mestalla siempre es complicado, también lo va a ser este año, han remontado muchos marcadores y la gente empuja. No es un escenario sencillo. Tenemos que tener con personalidad y ritmo alto", dijo Iraola.



Para Rayo es importante mantener el equilibrio entre la condición de local y de visitante: "Fuera está bastante condicionado por el calendario. En casa no es que sean fáciles, pero mira donde hemos ido a jugar. No digo que sea el único motivo, pero tenemos que ser agresivos, presión muy alta. No es que estemos dando una cara tan distinta".



