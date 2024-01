Estos fueron los votos de Falcao García y Néstor Lorenzo para los premios The Best

El español Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, fue elegido mejor técnico de la pasada temporada en los premios The Best, por delante de Simone Inzaghi, del Inter de Milán, y Luciano Spalletti, que dirigió al Nápoles.

Guardiola ganó entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023 el segundo triplete en la historia del fútbol inglés, al conquistar su quinta Premier League, la primera Champions League en la historia del City, y la FA Cup.

Messi, el mejor

Leo Messi logró su tercer triunfo en los premios The Best de la FIFA como mejor jugador del año 2023, después de haber se impuesto en 2019 y 2022.



El argentino superó al noruego Erling Haaland, que parecía ser el favorito en las apuestas con sus cinco títulos en 2023, y al francés Kylian Mbappé.



Colombia votó. Lo hicieron en representación del seleccionado Falcao García, en calidad de capitán, y Néstor Lorenzo, el principal hombre del cuerpo técnico.

Colombia. Foto: EL TIEMPO

El delantero eligió a Messi, el segundo para él fue Mbappé y el tercero fue Bernardo Silva.



Lorenzo votó por Messi como el mejor jugado del mundo, y el segundo puesto se lo dio a Marcelo Brozovic y el tercero a Rodri.

