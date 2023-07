El mundo Millonarios está revolucionado y no solo por la obtención de la estrella 16 contra Atlético Nacional, sino por la versión sobre un posible intento de fichaje del atacante Falcao García.



El 'Tigre' nunca ha ocultado su gusto por Millonarios. De hecho fue uno de los primeros en salir a festejar la estrella 16 de Millos, conseguida en El Campín tras derrotar en desempate desde el punto penalti a Atlético Nacional.

Radamel Falcao García y Lorelei Tarón tienen cuatro hijos. Foto: Instagram: @falcao

En más de una ocasión, Falcao ha celebrado con la camiseta azul y hace algunos meses, en una concentración de la Selección Colombia, el 'Tigre' posó con un buzo de arquero de Millonarios al lado del titular del equipo de Alberto Gamero, Álvaro Montero, con quien compartieron convocatoria.



La nueva versión explotó este miércoles por cuenta de un comentario en redes sociales de la esposa del Tigre, Loreli Tarón.



Sucedió en la red Instagram, luego de que Lorelei publicara una foto de sus hijas, con la frase '¿De qué estarán hablando?



Un fanático de Millonarios le respondió que hablaban de la llegada de Falcao a Millonarios. Con lo que nadie contaba fue con la respuesta de Tarón.



"Están felices porque Falcao va para Millos", fue el comentario del hincha. Loreli respondió con risas, así: "jajaja, sí", junto a un emoji con corazones.

¿Es real la opción por Falcao?

Falcao, Álvaro Montero y Gustavo Serpa Foto: Twitter y Archivo EL TIEMPO

La intención parece difícil, pero existe una ventanita y todo por cuenta de la idea que tiene hace rato Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, de traer a Falcao.



Serpa contó que viaja constantemente a Madrid, y con su visita de este mes de julio pretende sentarse a hablar concretamente con Falcao.



"He viajado con frecuencia a Madrid. Voy a tratar de reunirme con Falcao en julio, que regreso allí. Desde el punto de vista nuestro, es viable", le dijo Serpa a El VBar, de Caracol Radio hace unos días.



No es nada fácil. Falcao tiene contrato vigente con Rayo Vallecano hasta 2024 luego de que el club activara su renovación, y existe la posibilidad de extenderlo aún más, tal como informaron medios españoles.



El diario as de España publicó recientemente: "La entidad franjirroja (Rayo) cuenta con el Tigre, salvo que llegue alguna oferta interesante para ambas partes y se alcance un acuerdo. Un supuesto que podría darse a lo largo de este mercado estival. A todas luces, habrá que esperar y se tendrá que valorar cada escenario".



Traer a Falcao a Millonarios significaría una inversión millonaria, pero además, está el tema personal y familiar del Tigre y lo que deseen para su futuro.

El periodista Carlos Antonio Vélez dio detalles este jueves y confirmó que negociación sí existe, aunque lenta.



"Lo de @FALCAO es cierto! Dura negociación pero avanza! Para @MillosFCoficial seria un golpe de opinión pero deportivamente importante siempre y cuando pueda quedarse hasta la Copa del año entrante… Además a él le conviene para estar sumando minutos para efectos de selección. Sin jugar... difícil! Todo es ventajoso para las dos partes! Vivir aquí en medio de tanta inseguridad y problemas? Eso lo analizará él y su familia. Parte jodida esa…", dijo en su cuenta de Twitter.

Lo de @FALCAO es cierto! Dura negociación pero avanza! Para @MillosFCoficial seria un golpe de opinión pero deportivamente importante siempre y cuando pueda quedarse hasta la Copa del año entrante… además a él le conviene para estar sumando minutos para efectos de selección. Sin… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) July 6, 2023

Al parecer Falcao ya recibió una propuesta económica de Millonarios y sería hora de analizar montos, bonificaciones, proyecto y detalles logísticos de lo que implicaría su vida en Bogotá si acepta.



Falcao, a sus 37 años, tendría la idea de quemar sus últimos cartuchos en Europa antes de plantearse la idea real de jugar en Colombia.



Pero nada es imposible, sobre todo por la pasión que siente Falcao por Millonarios, y ahora por el comentario de Lorelei en sus redes.





