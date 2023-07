Lorelei Tarón y Radamel Falcao García son padres por quinta vez. Este miércoles nació la nueva hija de la cantante argentina y el futbolista colombiano.

La primera hija de Lorelei y Falcao, Dominique, está a punto de cumplir 10 años: nació el 13 de agosto de 2013. Luego llegaron dos niñas más: Desirée, el 17 de febrero del 2015, y Annette, el 17 del agosto de 2017.



Tras el nacimiento del único hijo varón, Jedediah Falcao, el 18 de septiembre del 2020, Lorelei quedó nuevamente embarazada a finales del año pasado. La pareja anunció en redes sociales el pasado 3 de junio que otra niña venía en camino.

Ahora, Lorelei anunció en su cuenta de Instagram el nacimiento de Heaven, con una publicación con fotografías en blanco y negro en las que se ve en la camilla y luego, con su nueva bebé.

"Bienvenida Heaven. Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestras vidas y familia. Hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias Dios. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a Ti", escribió Lorelei.

¿Qué nacionalidad tienen los hijos de Lorelei y Falcao?

Falcao nació en Santa Marta, vivió varios años en Venezuela, luego se radicó en Bogotá, donde comenzó su carrera futbolística, y a los 15 años se fue a Argentina, donde hizo las divisiones menores en River Plate.



Por su parte, Lorelei Tarón nació en Jardín América, un pequeño pueblo en la provincia de Misiones (Argentina). A los 17 años se radicó en Buenos Aires con la intención de ser cantante.



Tanto Lorelei como Falcao son cristianos y se conocieron en un culto en Buenos Aires. Se casaron en diciembre de 2007.

Radamel Falcao y Lorelei Tarón



Por causa de la carrera de Falcao, ninguno de sus hijos nació ni en Argentina ni en Colombia. Las dos niñas mayores nacieron en Mónaco, Desiree lo hizo en Inglaterra y Jebediah, en Turquía. Hoy, la pareja está radicada en España.



Sin embargo, lo curioso es que todos los hijos de Falcao tienen nacionalidad polaca. La razón: Lorelei también la tiene, debido al origen de su familia.



Hace un par de años, en una historia de Instagram, Lorelei explicó la situación. "Ellas decidirán si quieren la argentina o la colombiana", señaló.





