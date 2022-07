Tras perderse las giras por Tailandia y Australia debido a "motivos familiares", Cristiano Ronaldo se enfundó este domingo la camiseta del Manchester United por primera vez esta pretemporada para medirse en un amistoso al Rayo Vallecano, frente al que estuvo en el césped solo la primera parte.



Falcao García estuvo con el Rayo Vallecano. Su reencuentro emocionó a los hinchas.

Falcao y 'CR7'

Facebook Twitter Linkedin

Falcao García, tras anotar gol con Rayo. Foto: EFE

El delantero portugués, que el pasado lunes voló a Manchester para reunirse con directivos del club y con su nuevo entrenador, Erik Ten Hag, les expresó antes de incorporarse a la dinámica de entrenamientos de sus compañeros su deseo de abandonar el equipo para jugar en uno con el que poder por la Liga de Campeones.



Cristiano, que tiene un año más de contrato con el Manchester United, y opción a otro, y pese a que quiere romper su vinculación con los 'Diablos rojos', encontró en su regreso a Old Trafford el cariño de la afición.



Numerosos niños acudieron al estadio luciendo una camiseta con su nombre y el número siete a la espalda. Esos niños, y muchos adultos, corearon cada acción en la que participó el portugués, que salió de inicio en la punta de ataque pero, demasiado desasistido para recibir el último pase, fue retrasando su posición hasta acabar bajando a recibir balones en el centro del campo.



La mejor ocasión de Cristiano llegó a los once minutos, cuando recibió un balón por la izquierda del neerlandés Donny van de Beek, inició la carrera y lanzó un disparo cruzado que se marchó desviado por la portería de Stole Dimitrievski.



En el descanso fue sustituido por el marfileño Amad Diallo, que a los tres minutos de entrar al césped abrió el marcador para el Manchester United.



(No deje de leer: ¿Piqué no perdona? Inesperada reacción a 'fan' que quiso abrazarlo tras abucheos).

Y un dia Cristiano Ronaldo y Falcao se volvieron a encontrar en una cancha pic.twitter.com/xo4D2aMYjd — TDG (@topdiezgoals) July 31, 2022

Por su parte, Falcao García jugó 65 minutos. Al 52', estrelló un balonazo en el travesaño. Esa fue su mejor opción.



El partido terminó 1-1, gracias a los goles de Amad Diallo, para el United, al 48', y el de Álvaro García, del Rayo, sobre el minuto 57.

Más noticias

DEPORTES