Falcao García vuelve a La Paz, donde empezó a ser leyenda de la Selección

Falcao García ha tenido un año muy difícil. Ha padecido lesiones, suplencias, incluso maltratos. En Turquía lo han atacado, en el club le dijeron que no se iba a quedar y no se quedó. Para colmo, no jugó la Copa América de Brasil, y con todo y eso no se desespera. Hoy está de regreso en la Selección Colombia para los tres partidos de la eliminatoria de septiembre, y su presencia, aunque su presente no sea brillante, motiva. Al fin y al cabo es Falcao, el goleador de siempre, el máximo artillero de la Selección.



Falcao arrancó su larga andadura en la Selección Colombia de mayores en 2008, pero fue hace 10 años cuando pisó fuerte, con sus garras afiladas. Fue en 2011, justamente en La Paz, en el mismo estadio Hernando Siles donde jugará Colombia contra Bolivia.



Seguramente, el Tigre no ha olvidado ese zarpazo: el contragolpe veloz de James, el pase para Dayro Moreno, que vio de reojo al Tigre picando de manera feroz hacia el área, y allí capturó su presa redonda para definir con la precisión de siempre. Fue el 1-2, tiempo de descuento y una victoria que resultó vital pues abrió el camino hacia esa clasificación al Mundial de Brasil, el que luego él se perdió por su más dramática lesión, en 2014.

Radamel Falcao García, delantero colombiano. Foto: AFP



Han pasado 10 años desde ese gol en la vida y en la carrera de Radamel. Ha acumulado goles por montones. Goles y mil batallas en el fútbol europeo, y en el seleccionado. Vivió la bonanza en España (Atlético de Madrid) y en Francia (Mónaco). Ayer, justamente, Falcao estaba celebrando en Twitter el título que logró con el Atlético en la Supercopa de Europa, hace 9 años.



También vivió las adversidades en Inglaterra, en Chelsea y Manchester United, y ahora en Galatasaray de Turquía, donde no pudo rugir como esa afición esperaba. Tuvo su gran revancha mundialista en Rusia 2018, le hizo un gol a Polonia que quizá fue de los que más ha gritado. Y la cuenta sigue.



35 goles y contando...

Hoy Falcao ya es un histórico de la Selección, aunque todavía juegue, aunque todavía esté vigente y aunque todavía se lo necesite. Es histórico por sus goles imborrables que hace rato lo convirtieron en el mejor goleador del equipo nacional, con 35 tantos, 10 más que Arnoldo Iguarán. Su último gol con Colombia fue en esta eliminatoria, en el partido contra Chile que terminó 2-2.

Radamel Falcao García, delantero colombiano. Foto: EFE



Por eso, hablar de Falcao es hablar del respeto por un goleador salvaje. Salvaje y prudente. Cuando Falcao se quedó afuera de la pasada Copa América, no se quejó, no se esperaba que lo hiciera. Dedicó sus mensajes a apoyar al equipo de Reinaldo Rueda, con palabras emotivas, frases de capitán.



Cuando Rueda reveló su convocatoria para estos tres partidos de la eliminatoria, Falcao no demoró en expresar su orgullo y su alegría, como siempre lo hace cuando se trata de ponerse la camiseta amarilla. “Muy orgulloso de hacer parte de esta nueva convocatoria y comprometido con el gran reto que se nos viene”, escribió.

‘Jerarquía a la Selección’

La Selección Colombia se renueva en su ataque. Es lo apenas lógico. Tiene que buscar un sucesor para su máximo goleador. Ahí aparecen Duván Zapata (hoy ausente por lesión), Luis Fernando Muriel (otro lesionado), Miguel Ángel Borja, que se lució en la Copa América, Rafael Santos Borré y tantos otros que hacen fila. Pero ninguno se olvida de Radamel, es un referente, un hombre que sigue siendo necesario en la concentración del equipo.



Ayer lo dijo Borré, con total admiración. “Le da mucha jerarquía a la Selección, le da nombre y peso. Es uno de nuestros capitanes. El ataque, teniéndolo a él, es una preocupación para las demás selecciones. Dentro de las variantes, un jugador como él pesa mucho para estos tres partidos”, dijo.



Pueda que Falcao juegue en La Paz o le toque esperar, pero con el Tigre en el equipo, el gol palpita y los rivales juegan menos tranquilos.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

