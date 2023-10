Tuvo que pasar casi un año para que el delantero Radamel Falcao García volviera a rugir con gol en el Rayo Vallecano, este sábado 30 de septiembre en partido contra Mallorca en la Liga española.



El Tigre volvió a rugir

El gol del Tigre llegó con drama, al minuto 102, en un penalti que el delantero falló en primera instancia ante el portero Rajković, que se adelantó.



El árbitro ordenó la repetición del cobro y esta vez Falcao no falló para anotar el gol del empate del Rayo 2-2, de local, en 12 minutos de reposición.



El colombiano no anotaba gol desde el 18 de octubre del 2022, en un partido contra el Atlético de Madrid.



Desde entonces, las constantes lesiones mermaron el ritmo del atacante, que ha tenido muchas ausencias. De hecho este sábado arrancó en el banco de suplentes e ingresó al minuto 80 para ser protagonista en los minutos finales.

¡GOL DEL TIGRE! 🐯🇨🇴



👉 Radamel Falcao, después de haber errado en primera ocasión porque Rajkovic se adelantó, puso la igualdad para el Rayo Vallecano.



— DSports (@DSports) September 30, 2023

Sufrido empate

El gol de Falcao permitió al Rayo Vallecano rescatar un punto ante el Mallorca, que comenzó perdiendo pero fue capaz de dar la vuelta al marcador con tantos del kosovar Vedat Muriqi y Antonio Sánchez.



Rayo Vallecano se adelantó en el marcador. Fue a los tres minutos por medio de Álvaro García, que disparó cruzado por bajo ante la salida de Predrag Rajkovic, tras una buena jugada individual de Sergio Camello, que se zafó de Matija Nastasic con un regate a la media vuelta.



El Rayo estuvo muy cómodo sobre el césped jugando al ritmo que marcaron Unai López y Pathé Ciss ante un Mallorca al que le costó tiempo situarse y encontrar su juego, en parte por el contratiempo que supuso perder a los doce minutos por lesión a Jaume Costa, al que sustituyó Toni Lato.



El Rayo pudo marcar el segundo gol con un disparo de falta de Unai López a la escuadra derecha que se estrelló en el poste y que supuso un serio aviso para el Mallorca, que terminó de arrancar tras esa acción para empezar a multiplicar sus llegadas a la portería local.



Muriqi fue el jugador referencia del ataque bermellón y, a la tercera que tuvo, encontró premio, aunque fue con suspense justo antes del descanso. Abdón Prats prolongó un balón de cabeza tras un saque de falta y el esférico le cayó al kosovar, que dentro del área remató a gol al filo del fuera de juego, por lo que el VAR tuvo que validar la acción tras unos minutos de debate.



Ese gol dio alas al Mallorca, que se fue al descanso con una sonrisa y salió al césped en la segunda parte con una marcha más que el Rayo, algo que se tradujo en un nuevo tanto. Sergi Darder se inventó una genialidad con un pase entre líneas a la espalda de 'Pacha' Espino que Antonio Sánchez aprovechó para sacarse un disparo raso por bajo inapelable para Stole Dimitrievski.

Falcao García. Foto: EFE



Francisco Rodríguez, técnico del Rayo, no lo dudó y se fue al ataque con todo su arsenal. Retiró al central Aridane Hernández y al lateral 'Pacha' Espino y sacó a

Radamel Falcao y a Raúl de Tomás para buscar el gol con todos sus recursos. Aún así las mejores ocasiones llegaron con un centro de Isi Palazón que no tocó en nadie y acabó pegando en el exterior de un poste y con un disparo lejano de Florian Lejeune que repelió Rajkovic.



Cuando el partido languidecía en el tiempo añadido para desesperación del Rayo, que no encontraba la fórmula de hacer daño a su rival, Gio González tocó el balón con el brazo en un salto y el árbitro decretó penalti.

Falcao lanzó desde los once metros y Rajkovic despejó su disparo, pero al estar adelantado tuvo que repetirse el lanzamiento. En su segundo intento el colombiano no falló para delirio de los aficionados de su equipo, que celebraron con júbilo el tanto ante la desesperación de los jugadores visitantes, que se retiraron al vestuario visiblemente afectados.



DEPORTES Y EFE

