Radamel Falcao García, delantero internacional colombiano del Rayo Vallecano, será baja frente al Villarreal, en la liga española, al no haberse recuperado de la lesión que padece, según confirmó este sábado su entrenador, Francisco Rodríguez.

Falcao, que este año es uno de los cinco capitanes de la plantilla, se retiró lesionado en la primera parte el pasado 7 de septiembre del partido amistoso frente al Alcorcón y desde entonces permanece al margen de sus compañeros sin entrenar con el grupo.

Lo que dijo

"A este momento seguramente te pueda decir que Falcao no llega y Randy tampoco. El resto están disponibles al cien por cien", dijo Francisco, en conferencia de prensa, en alusión al delantero colombiano y al atacante francés Randy Nteka, también lesionado desde el partido amistoso frente al Alcorcón.



Falcao, que cumple su tercera temporada en el Rayo Vallecano, lleva disputados esta temporada dos partidos, ambos como suplente, y solo suma veinte minutos de juego.



La preocupación es también por la Selección Colombia, de la que fue marginado en el inicio de las Eliminatorias, justamente por esa poca continuidad.



Aunque el técnico Néstor Lorenzo dijo que le dolió particularmente no contar con el samario y que habló con él antes de decidir su lista, si esta situación se mantiene y no tiene regularidad, su regreso se ve lejano.

