La Selección Colombia tiene al frente dos duros retos para saber si va al Mundial de Catar 2022 o se queda en el camino, pero las noticias del momento de los jugadores no son las mejores para el técnico, Reinaldo Rueda.

Colombia recibirá en Barranquilla a Bolivia el próximo 24 de marzo y cinco días después visitará a Venezuela, en busca de triunfos que le den la opción de ir al Mundial.



Dolores de cabeza



Sin embargo, las noticias desde España no son las mejores en el tema del presente del goleador Radamel Falcao García, quien se volvió a lesionar y causa baja en su equipo, el Rayo Vallecano.



“Falcao está lesionado en la zona del gemelo, para el Sevilla este domingo 13 de marzo es complicado que llegue. Vamos a confiar en que pueda estar contra el Atlético", indicó el DT del Rayo, Andoni Iraola.



No es un mal menor, pero la verdad es que el samario no disputa un encuentro desde el pasado 26 de febrero, cuando Rayo se midió al Real Madrid.



Esa vez, Falcao estuvo en el campo solo 18 minutos, pero esta lesión lo puede sacar de la convocatoria del estratega colombiano, Reinaldo Rueda.



A lo de Falcao se puede unir lo de James Rodríguez, que tampoco fue convocado por el Al Rayyan poara el compromiso de este fin de semana.



Después de que el martes sorprendiera su ausencia en el equipo del Al Rayyan, que perdió 0-1 con el Al Sadd por la fecha 14 de la Liga de Catar, este viernes tampoco entró ni siquiera en la lista de suplentes para el juego contra el Al Shamal.



