Falcao prende todas las alarmas en la Selección: ¡salió lesionado!

Todas las alarmas de la Selección Colombia se encendieron este sábado con el atacante Radamel Falcao García, que luego de hacer gol al Real Madrid, se marchó con una molestia muscular.



Falcao llamó la atención desde antes del partido porque arrancó de suplente. Entró solo hasta el minuto 69, hizo un golazo de cabeza, el 2-1 parcial en la derrota del Rayo en la liga española, pero luego vinieron las malas noticias.

¿Qué le pasó a Falcao?

Justo en el momento de su gol, en el salto, se le vio hacer un gesto de molestia. Se tocó la ingle, en el costado derecho.



Unos minutos después, a Falcao se lo vio haciendo movimientos de elongación. Luego, el Tigre pidió asistencia médica por esa molestia, aparentemente, de aductores. De inmediato, el Tigre fue reemplazado.



Al final del partido, el DT Andoni Iraola comentó que Falcao les manifestó que tenía algo en el aductor.



"Ha notado algo en el aductor, él se conoce bien y nos ha avisado, no creo que sea algo muy grave, pero no sé el alcance ahora mismo", dijo.



"Tenía unos problemas antes del partido, golpes no graves de los juegos anteriores, pero no creo que tenga que ver por lo que salió del campo”, agregó.

Dudas para la Selección Colombia

Aunque de momento se desconoce la gravedad de la molestia de Falcao, los gestos que hizo generan gran incertidumbre en la Selección Colombia, ya que este fin de semana el delantero es esperado en Sao Paulo para unirse a la concentración del equipo nacional, para los partidos contra Brasil y Paraguay de la eliminatoria.



Falcao pasa un gran momento deportivo en el Rayo, con sus goles, no sol oeste ante el Real Madrid, también el que hace poco le hizo el Barcelona. Es gran esperanza para la selección en estos partidos. Ahora habrá que esperar el parte médico.



