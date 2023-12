Falcao García: así respondió a crítica por ayuda a vendedora en Navidad

Hace poco un video en el que el delantero colombiano Falcao García le colaboró a una vendedora ambulante fue tendencia y materia de elogios hacia el jugador del Rayo Vallecano.

El samario siempre ha sido ejemplo dentro y fuera de las canchas y esta vez demostró su gran corazón.

Criticado

Falcao se enteró que Lisa, la niña vendedora, no la pasaba bien y necesitaba ayuda.



Supo que ella trabajaba de esa forma para no solo ganarse el sustento diario, sino que el dinero que conseguía era para costear sus estudios.



El futbolista la ayudó un aporte económico gracias a Manuel Núñez, la persona que se encargó de dar a conocer el caso de la niña vendedora.

Radamel Falcao García anota gol en Copa del Rey. Foto: EFE

Sin embargo, algunos no vieron con buenos ojos el detalle y criticaron la actitud del delantero.



"Haz el bien y no mires a quien, tampoco necesitas publicarlo en redes sociales”, dijo un mensaje en X. Y otro respondió: “Te hablan Falcao”, etiquetando la cuenta del ‘Tigre’.



El goleador, por la misma vía, respondió los mensajes con mucha altura.



“Si ves alguna publicación en mis redes sociales mándamela porque no me entere. Lo que hagan terceros no lo puedo controlar yo”, comentó.

