Falcao García: claves del fantástico arranque con el Rayo Vallecano

Falcao García acaba de llegar al Rayo Vallecano español y está de amores con la red contraria, pues en dos partidos ha anotado el mismo número de goles en solo 33 minutos en el campo y se ha echado la afición del equipo al bolsillo, demostrando que su potencia goleadora está intacta. ¿Cuáles han sido las claves?

Debutó el sábado en la victoria 3-0 con el Getafe, fue suplente, ingresó y celebró. Este martes entró al minuto 76 contra el Athletic y marcó el gol en la agonía.



Le puede interesar: (Falcao García: otro golazo con el Rayo Vallecano)



El partido estaba empatado 1-1, casi que liquidado, pues ya el reloj marcaba el sexto minuto de la reposición.



Una falta desde el costado derecho era la última opción para el Rayo, el samario le metió la cabeza al balón y anotó el segundo tanto con su nuevo equipo, le dio el triunfo, le regaló tres puntos claves y en calidad de visitante.



“Fue un centro espectacular, lo hablamos con Bebé, le pega muy bien. Es fruto de una labor, de hablar con los compañeros”, declaró al final del juego.



Camino a ser ídolo

La gente lo quiere. Viene del Galatasaray y a sus 35 años ve cerca el final de su carrera, la que ha sido exitosa por sus goles y títulos.



“Muy agradecido con toda la gente del club, tenemos que seguir así, siendo solidarios. Somos un equipo que se mata en el campo de juego por los compañeros. Hemos demostrado que estamos unidos, y con el tiempo vamos a mejorar”, dijo el delantero.



No es titular, pero... El técnico Andoni Iraola no lo ha utilizado desde el arranque en los compromisos, pero él no se inmuta, sabe que es cuestión de tiempo y que se ganará la titularidad con su juego, con goles.



“Lo importante es estar preparados en el momento que el entrenador decida colocarme y darle al equipo lo que necesita”, precisó un Falcao feliz, que volvió a España, liga que ya conoce, pues con el Atlético de Madrid tuvo temporadas sensacionales.

Facebook Twitter Linkedin

Radamel Falcao García Foto: EFE



Es un referente de la Selección, fue convocado por Reinaldo Rueda para los últimos tres partidos de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022 y eso le da confianza.



En el Rayo ha cumplido. Llegó como la gran esperanza goleadora y ya lleva dos tantos, algo que le dice que pronto se convertirá en el jugador más querido por la afición.

Creo que es un buen arranque y ojalá toda siga igual. FACEBOOK

TWITTER



“Tenemos que seguir así, siendo solidarios, un equipo que se mata en el campo por los compañeros. Creo que es un buen arranque y ojalá toda siga igual”, señaló el delantero.



Lo llevaron a eso, a meter goles, y en dos juegos se ha convertido en la gran figura, respondiendo a las expectativas.



“Es importante seguir sumando, y lo es más en un campo tan difícil como este. Eso nos llena de ilusión y estos goles me dan confianza”, concluyó Falcao García, que juega con el número 3, en homenaje a su papá, que fue defensa, siempre lo utilizó y que ya falleció.



Le puede interesar: (Anthony 'el pitufo' De Ávila fue capturado en Italia por tráfico de drogas)



Deportes