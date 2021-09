Falcao García da pistas de su futuro deportivo

Todo indica que el delantero colombiano Falcao García irá al fútbol de España, al menos eso se dice en los medios de ese país y que su nuevo equipo sería el Rayo Vallecano.

“La operación se ha cerrado a última hora y será oficial en las próximas horas El acuerdo entre club y jugador era total, pero las dudas en el Rayo Vallecano han hecho que hasta el final no se haya definido", dice el diario 'Marca'.



A la espera de la confirmación, pues el club no ha dicho nada, no ha dejado ver su cara, el samario se adelantó un poco con un trino en el que el rayo es su principal referencia.



García volvería a España tras su exitoso paso por el Atlético de Madrid.

⚡️…… 🐅 — Radamel Falcao (@FALCAO) September 1, 2021



