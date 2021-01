La condición que exigió Falcao para irse del Galatasaray

Falcao García no la pasa bien. A la lesión que tiene y que no lo ha dejado entrenar ni jugar regularmente, se ha comentado en los últimos días en el Galatasaray de Turquía, que el club le habría dicho que buscara equipo, pero su salida no es tan fácil.

El diario Ajansspor de Turquía señaló que el samario le pidió al equipo que le pagara el 65 por ciento de lo que le adeudan por el año de contrato que falta por cumplir para salir.



"Puede rescindir su contrato si se entregan 4 millones 875 mil euros en lugar de los 7,5 millones de euros que obtendrá en un plazo de 1.5 años", dijo el medio.



Se conoció que Galatasaray duda en negociar con la cuerda de Falcao García, pues debido a las lesiones no ha podido estar al ciento por ciento como ellos querían.



El problema radica en que el Galatasaray, como todos los equipos en el mundo, viven momentos económicos difíciles por todo el tema de la salud por la pandemia del nuevo coronavirus y el delantero colombiano tiene un sueldo alto.



Esa será la razón por la que el club le habría dicho que quedaba libre para buscar otros horizontes, pero al parecer Falcao no va a renunciar a lo que le corresponde, hablando del tema económico.



Lo último que se supo de él era que estaba en España buscando ayuda médica para recuperarse rápido y de la mejor manera para volver a las canchas.





