A Falcao García le podría llegar competencia en el Rayo Vallecano

Falcao García está cómo en el Rayo Vallecano, pues ha anotado tres goles en cuatro partidos y está de amores con la afición.

Pero en Italia afirman que podría reencontrarse con un excompañero de River Plate, que no la pasa nada bien en el Inter de Milan y que podría salir del elenco.



Se trata del chileno Alexis Sánchez, quien, dicen, no está a gusto en el Inter, pues no juega y lo tienen aislado de la nómina titular.



Antonio Conte, el DT, no cuenta con él, y el delantero quiere salir del conjunto a ir a un equipo que le garantice, al menos, jugar más para confirmar su capacidad goleadora.



Gazzetta dello Sport señala que no solo es el Rayo quien pretende al jugador, también podría ir al Real Betis o al valencia y tampoco se descarta que el Sevilla, que lo tentó hace poco, se vuelva a interesar.

El gran problema de Alexis Sánchez



Se advierte que el principal problema es el salario de Sánchez, que al lado de su compatriota Arturo Vidal son los segundos mejores pagados en el Inter, luego de Christian Eriksen.



Tiene contrato hasta mediados del 2023, pero la ansiedad del jugador de buscar nuevos horizontes y la necesidad del Inter de darle la oportunidad de ir a otro club podrían facilitar la operación.



Falcao y Sánchez compartieron hace 14 años en River Plate de Argentina, club en el que se conocieron y el que fue punto de partido para sus exitosas carreras.



