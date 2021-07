Falcao García, otra vez lesionado en el Galatasaray

El Galatasaray se prepara para enfrentar al PSV Eindhoven de Holanda en el partido de ida de la Segunda Ronda de clasificación de la Uefa Champions League, con la novedad de la ausencia del colombiano Falcao García en el reciente entrenamiento, por lesión.

(Le puede interesar: James, titular de Rafa Benítez en amistoso de pretemporada)



Según el propio club, "Radamel Falcao, lesionado, no participó en los entrenamientos". La información ha sido reproducida por los principales medios turcos, despertando nuevas incógnitas sobre el presente y futuro del 'Tigre'.



Falcao, quien no estuvo convocado a la Selección Colombia para la Copa América, tuvo un periodo de vacaciones y tras incorporarse a los entrenamientos disputó un amistoso contra el Kasimpasa, el pasado 10 de julio, aunque no fue titular.



De momento, no se conocen detalles de qué nuevo problema tiene el delantero, quien este año ha tenido varias dificultades con sus lesiones. Y ahora es duda para el partido del próximo 21 de julio contra PSV.

