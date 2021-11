¿Recaída? Falcao, afuera del partido Rayo Vallecano vs. Valencia

El técnico del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, dejó por fuera de la convocatoria al colombiano Radamel Falcao García para el partido que su equipo juega este sábado contra el Valencia, en la Liga española.

El 'Tigre' había vuelto a aparecer en el banco de suplentes en la fecha pasada, contra el Mallorca, aunque no tuvo minutos ese día, cuando el Rayo se impuso por 3-1.



Ahora, cuando parecía que estaba listo para aparecer, no fue tenido en cuenta. El club no ha publicado nada al respecto en su página web ni en sus redes sociales.



Sin embargo, Radio Marca aseguró que Falcao sufrió una "leve molestia muscular", por lo cual no fue convocado.



(Lea también: Tino Asprilla se declara en quiebra: estos son sus negocios)

Falcao estaba listo para jugar, según su técnico

El viernes, Iraola había explicado que Falcao ya estaba a punto para actuar.



"Radamel va a llegar. Ya estaba listo el otro día. Un poco justo, pero en estos cinco días ya está al 100 por ciento. Hemos tenido una semana muy corta. Veníamos de 16 días sin jugar y ahora tenemos partido lunes y luego un sábado. Prácticamente es como haber jugado un martes y luego un domingo. Creo que estamos bien", declaró entonces.



Falcao es el goleador del Rayo Vallecano en la Liga española. Con solo 334 minutos, en ocho partidos, ha marcado cinco tantos.



(Además: ¿Contra quién jugaría Colombia si va al repechaje del Mundial de Catar?)

La lesión que había dejado por fuera a Falcao

El colombiano salió lesionado del partido contra Real Madrid, poco después de anotar el tanto del descuento de su equipo en la derrota por 2-1, el pasado 6 de noviembre. Esa molestia física lo sacó de la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos contra Brasil y Ecuador, en la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022.



(En otras noticias: Sigue la incertidumbre sobre la sede del juego América vs. Millonarios)



"Falcao sufre una rotura en el aductor mayor del muslo derecho. El tiempo inicial estimado de baja es de tres a cuatro semanas", anunció entonces el club en un comunicado. El 'Tigre' había vuelto antes de lo previsto, pero ahorano fue tenido en cuenta.



DEPORTES