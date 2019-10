¿Juega o no Falcao contra el Real Madrid?

Gran incertidumbre hay en Turquía por la salud del colombiano Falcao García y es muy posible su ausencia en el partido de este martes entre Galatasaray y Real Madrid en la Liga de Campeones.

Falcao arrastra desde hace días una molestia física. Se dice en Turquía que se trata del talón de Aquiles. Pero no hay precisión de su gravedad. Sin embargo, esa molestia le impediría jugar contra el Madrid.



Este lunes, en la antesala del juego, el Tigre no participó del entrenamiento y no lo hace hace 15 días, según el propio DT. De hecho, en la lista de jugadores disponibles para el juego no aparece el colombiano.



Los convocados son: Fernando Muslera, Sener Ozbayrakli, Jean Michael Seri, Adem Buyuk, Selcuk Inan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Omar Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.



El técnico de Galatasaray, Fatih Terim, dijo sobre el estado de salud de Falcao: "Hablé con Falcao, aún le duele el tendón de Aquiles", dijo y agregó que esperarán hasta último momento, aunque no es muy optimista.



Terim agregó: "Si está disponible, me gustaría que jugará la Champions, estamos intentando para que tenga un buen estado físico. Falcao no se entrena desde hace 15 días con el equipo".



