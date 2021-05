El mensaje de Falcao sobre las protestas en Colombia

Los problemas de orden público en Colombia durante el paro nacional dieron pie para un mensaje de Falcao García, delantero del Galatasaray.

"Ante la situación en Colombia rechazo todo acto que viole los derechos humanos. Hago un llamado a LA NO VIOLENCIA y pido se valore y se respete el derecho a la manifestación pacífica", escribió el samario en su cuenta de twitter.



Y agregó: "Expreso mi preocupación y conmoción por los hechos que han venido sucediendo durante la última semana, mi solidaridad con los que han perdido la vida, los heridos y sus familias".



Falcao ya está recuperado y sigue entrenando en busca de su mejor forma, pero no se ha apartado de la problemática.



"Pido se construyan puentes entre los diferentes actores políticos, económicos y sociales de mi país. Clamo para que se escuche a la gente en sus peticiones", declaró.



"Hago un llamado a la reflexión para que podamos debatir las ideas sin violencia, sin muertos, sin destrucción del que piensa diferente", precisó Falcao.

