Falcao García se concentra en lo que será su temporada 2022-2023 con Rayo Vallecano y la Selección Colombia. El delantero, luego de su periodo de vacaciones, se pone a punto para la competencia.

El Tigre habló este jueves de su presente, de su preparación y de la Selección Colombia con la llegada de Néstor Lorenzo como técnico. Además, tuvo un momento conmovedor al recordar a su papá ya fallecido.

Palabras del Tigre

Falcao habló sobre los jugadores colombianos y el poco descanso que algunos tienen, tal como le pasó al Tolima de Hernán Torres que no tuvo periodo de vacaciones entre torneo y torneo: "De acuerdo con Hernán (Torres); la gente piensa que el jugador entrena y juega y ya, pero no, esto es una carrera que requiere mucho trabajo, es muy atlético, se necesita prepararse mejor en todos los aspectos. Los jugadores deben tener tiempo de vacaciones y en Colombia es difícil, el que es campeón ya tiene que empezar a entrenar, no te desconectas, si queremos buen rendimiento internacional el jugador termina arrastrando esto. Piensan que no hacemos nada, pero esta carrera es de dedicación y esfuerzo", dijo Falcao en entrevista con el Vbar de Caracol Radio.

Lloró por su papá

A Falca le consultaron si quería ser igual con su hijo que como fue con él su padre ya fallecido. En ese momento de la entrevista, el Tigre se quebró, se quedó sin palabras y lloró, evidentemente emocionado.



"Bueno... me emocioné... (Falcao aclara la garganta, llora), sí, yo creo que todos los valores que mi papá me enseñó sobre deporte y la vida trato de aplicarlos. Estuvo muy pendiente de mí, tuve la fortuna, la bendición de tener esa enseñanza en mi casa, esa ética, y me transmitió la pasión, el respeto por el deporte. Mi hijo cuando lo veo me ilusiona, vamos a ver", dijo el Tigre a la pregunta del periodista Juan Felipe Cadavid.

Imposible no emocionarse con El Tigre @FALCAO 🐯



Eres gigante Radamel! pic.twitter.com/uXshBaZwsH — JhanCarlo Tangarife (@SoyTangarife) July 14, 2022

Otras respuestas

Falcao García. Foto: EFE

Sudamérica vs. Europa: "Hay tecnología, avances, metodología diferente, por ahí en Europa hay herramientas, pero Sudamérica es competitivo, complejo, difícil, porque hay diferentes temperaturas, alturas, a veces los campos no son los mejores. No somos de procesos. Hay presiones y exigencias, pero hay mucha calidad y somos el continente de los que más surten a Europa. Tenemos que crecer en el país".



Sudamericano campeón: "Sí, Brasil, su capacidad es muy grande. Argentina igual. Me impresiona el trabajo táctico de Argentina, muy europeo, muy sistematizado, eso los puede llevar a competir de igual a igual con las selecciones europeas".



Néstor Lorenzo: "Decisión coherente en el sentido de que estuvo 8 años en la Selección, conoce a muchos futbolistas, conoce el fútbol colombiano, y es un gran ser humano que va a ayudar, conoce nuestras falencias. Ojalá le vaya bien a él y a su cuerpo técnico".



Borré: "Comparar es difícil, pero llegan jugadores a Europa con éxito, el caso de Rafael, si sigue en esta evolución puede estar rápidamente en un grande de Europa. Necesitamos un equipo, darle confianza y que vaya creciendo y agregarle lo que quiere el DT y seguramente Colombia con su talento y si le agregas ambición y deseo tenemos que luchar por estar en el próximo mundial".

James: "Cada caso es diferente, los momentos son complejos, a veces uno quiere ir a un lugar pero las puertas no se abren. James le ha dado mucho al fútbol colombiano, es de los de más talento que ha tenido Colombia. Hay que dejarlo que tome las decisiones que mejor le parezcan para su carrera y su vida, por mí, quiero que esté en la Selección, quizá en Europa, pero es la carrera de cada uno, él ha hecho mucho. Que sea lo mejor".



Ospina a Arabia: "No creo que salga del radar de Selección. El fútbol es más universal. Quizá Arabia no es la misma competencia de Italia, pero es entendible, tiene 34 años, una edad ideal para tomar este tipo de decisiones. Puede seguir compitiendo y dando lo mejor de él".



Su presente: "Es diferente, trato de exigirme al máximo para estar bien en la temporada, lograr ganarme un puesto en el equipo y darles los goles, sé que el fútbol español ha evolucionado, que se necesita más y por eso requiere compromiso, esfuerzo, cuidado de mi parte, quiero seguir compitiendo, ilusionado, es difícil pero tenemos buenos jugadores, podemos hacer algo interesante".



Futuro: "Los exjugadores tienen que estar cerca de la organización de la liga, de las selecciones, algo parecido a lo que hace Argentina para dar un salto de calidad. Me lo he planteado pero eso depende de dónde vaya a vivir, pero sí me gustaría aportar al fútbol colombiano, darle algo de mi experiencia. Se necesita una Primera C para que sea más competitivo".



