Falcao García: el regreso del goleador a la Selección

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer este martes la lista de convocados para los partidos de septiembre de la eliminatoria mundialista para Catar 2022.

Y una de las grandes novedades es Falcao García, quien regresa al grupo, tras varios juegos sin ser tenido en cuenta.



Falcao, quien en el último tiempo con el equipo Galatasaray ha tenido altibajos, debido a las lesiones, regresa al combinado nacional con mucha ilusión.



El samario ha disputado con la Selección Colombia 86 partidos y ha anotado 32 goles, los jueces lo han amonestado 11 veces y nunca ha sido expulsado.



Su llamado lo reconforta, luego de varios meses bien complicados, de sus rumores de la salida del elenco turco.



No estuvo en la Copa América de Brasil, pues su presente no era el mejor, pero ha recuperado el sendero y, al menos, las lesiones no lo han puesto contra la pared por estos días.



