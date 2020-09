'Me gustaría ganar un título con la Selección': el sueño de Falcao

Falcao García fue el nuevo invitado en el programa de Daniel Habif, que ya ha tenido diálogos con otras estrellas del fútbol como James Rodríguez.

El Tigre habló de diferentes episodios de su carrera, de su pasado, presente y futuro. Por ejemplo, se refirió a su llegada al Galatasaray de Turquía, el paso por Atlético de Madrid y a la lesión que lo sacó del Mundial de 2014.



Vida en Turquía: "No tenemos mucha vida nocturna, somos más de salir a cenar. Debo buscar los momentos porque los hinchas son muy apasionados".



Hinchas Galatasaray: “Fue algo que nunca voy a olvidar como familia. Una de las cosas que me llevaron a venir acá era la experiencia de interactuar con esta gente, y sobre todo que mis hijas pudieran vivir eso. El recibimiento fue espectacular”.



Fútbol sin público: "Al principio fue duro porque estábamos a costumbrados a 60 mil personas. Falta esa adrenalina. Después de la pandemia nos afectó por los resultados, no volvimos a ganar después de 8 encuentros".



Sus inicios: "Desde que tengo uso de razón estaba en el campo. Mi papá me llevaba la los entrenamientos y partidos. Crecí en los vestuarios".



Generación Colombia: "Que los jugadores hayan venido a Europa ayuda a la mentalidad, tienen otro crecimiento, hay otro nivel, eso te obliga a crecer sí o sí".



Atlético de Madrid. “Fue una época muy linda en Madrid, ganamos la Europa League en la primera temporada. Hice muchísimos goles, ganamos la Copa del Rey. Me reencontré con el Cholo que lo tuve en River. Yo era otro Falcao y el del Atlético era ya consolidado en el fútbol europeo. Llegué en el momento justo, maduro, hubo un equipo que me ayudó. El Cholo nos hizo crecer".

Lesión y Mundial 2014: “Fue duro. Era el sueño de mi vida, Colombia no iba al Mundial desde el 98. El equipo estaba en su mejor momento. No estar ahí fue algo muy duro, como grupo estábamos muy fuertes. El partido fue contra Brasil y ellos con su hinchada... En el fútbol son más las malas que las buenas...".



Van Gaal en Manchester: “No era el mejor momento, porque yo me había recuperado meses atrás, y es difícil cuando vuelves. Es como volver a empezar. Se dio en una época en la que el club estaba en transición, no iba a tener muchas oportunidades. La situación era muy compleja. A mí lo único que me molestó realmente fue que una vez antes de irme a la Selección le ganamos al Everton con un gol mío, y cuando vuelvo me dice voy a poner a otro delantero, voy a cambiar el esquema y el otro delantero está mejor que tú. Yo me cuestioné porque cuando uno gana no se cambia el equipo. Fue un año difícil, No se dieron las cosas. No le guardó ningún tipo de rencor. Las cosas me las dijo en la cara, quizá lo único fue eso, me cambió en el mejor que momento que estaba y me fue difícil revertir la situación”.



Pékerman: "En Colombia estamos agradecidos por lo que hizo. Fue muy bueno lo que hizo".



Retiro: "Por ahora no, pero sí me cuestiono qué voy a hacer. Quiero crear negocios y estar al frente,o en alguna actividad del fútbol. Técnico no. O prepararme para hacer parte de algún equipo en la dirigencia o manejar la carrera de jugadores".



Mejor futbolista de la historia: Maradona, crecí viendo sus videos. Luego ya Cristiano y Messi.



Mejor equipo: Barcelona de Guardiola.



Mejor delantero: Ronaldo.



Mejor DT: Mi papá.



Mejor socio: James



Lo que le falta: Me gustaría ganar un título con la Selección Colombia.



