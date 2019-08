Falcao habla de su futuro: contó por qué contempla abandonar el Mónaco

Cuando parecía que Falcao García se podría quedar en el Mónaco, de acuerdo a las últimas informaciones desde Francia, este sábado el propio delantero dio declaraciones en las que manifestó que el club no ha hecho nada por extender su contrato, lo que lo obliga a pensar en otras posibilidades.

"La verdad es que todavía tengo un año de contrato y el club no propuso una extensión. Así que tengo que pensar en mi futuro, mi familia. Estoy estudiando las ofertas que me han ofrecido. Estas son buenas oportunidades para mi carrera. Tengo que pensar en mi familia", dijo Falcao a Nice-Matín, diario regional francés.

Las declaraciones las dio después del partido que su equipo le ganó a Sampdoria, 1-0, con un gol suyo. El jugador agregó: "Por el momento creo que tengo que mirar mis opciones, mis ofertas. Todavía tengo solo un año de contrato y es complicado para un jugador de mi edad. Espero que encontremos una solución para mí y el club de Mónaco".



Falcao, de 33 años, dejó claro que si Mónaco no extiende el contrato, elegirá una de las opciones que tiene, las que son más fuertes son las del Galatasaray de Turquía y Valencia de España.

La verdad es que todavía tengo un año de contrato y el club no propuso una extensión

"Por el momento solo puedo decir que estudio las ofertas. Es todo. Me comportaré como un profesional. Pero quiero que todo esto se resuelva rápidamente", dijo al respecto.

Radamel Falcao García, delantero del Mónaco. Foto: AFP

A la pregunta de si estaba decepcionado con el Mónaco, dijo: "No, no estoy decepcionado. Estoy agradecido Entiendo su política. Tal vez necesiten buscar otras opciones, así que tengo que hacer lo mismo. Es fútbol (...) Creo que hay ofertas muy importantes para mi carrera y me gustaría tomarme el tiempo para elegir (...). No lo creo, no. Hay buenas relaciones Podemos hablar y estoy agradecido con el club y la gente. Entiendo el club, y creo que el club comprende mi posición de darle a mi familia algo de paz para el futuro".



Finalmente le consultaron si no quiere esperar hasta quedar en libertad para buscar otro club. "No, hay buenas oferta", dijo.



