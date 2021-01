¡Desespero! Falcao está en España, busca solución a las lesiones

Falcao García parece desesperado. Las lesiones lo han obligado a buscar una ayuda en España, en busca de volver a recuperar la mejor forma, tras una serie de lesiones que no lo han tenido en paz en los últimos días.

Medios internacionales señalan que el samario viajó en busca de ayuda médica, tras el permiso del Galatasaray, equipo que ha extrañado los goles del delantero.



"Vive una situación de desgracias. Dejé que lo trataran en España. Tiene un gran carácter y es un futbolista importante. No hay nada que decir sobre su calidad", dijo Fatih Terim, el técnico del Galatasaray.



Y agregó: "Creo y sé que Falcao se siente más triste que nadie porque no puede ayudar al equipo. Me reuní con él durante 45 minutos. Esta camiseta siempre será suya, pero lo respetaremos si tiene otra decisión en mente".



El DT entiende la situación, sabe que el goleador es clave en su equipo y lo quiere recuperar lo más pronto posible.



"Es uno de nuestros jugadores más valiosos, independientemente de que juegue o no", aseguró.



Se ha hablado en los últimos días de la salida de Falcao del elenco turco, algo que no se ha confirmado. Se advierte que el club le dijo que se fuera, le dio vía libre para buscar equipo, pero en el tema económico no se han puesto de acuerdo.



