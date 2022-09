AUTOPLAY

Falcao protagoniza la historia de 'No me rendiré', el video musical de su esposa

La artista Lorelei Tarón lanzó este jueves su primer video musical titulado 'No me rendiré'. El protagonista de este sencillo es el reconocido futbolista Radamel Falcao García, esposo de la artista, a quien se ve entrenando constantemente hasta llegar a las grandes ligas del fútbol a pesar de las dificultades. "Aprendí a ser constante y a no abandonar un sueño tan pronto se recibe un 'no'", señala Tarón a través de su canal de YouTube.