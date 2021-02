Técnico del Galatasaray explica por qué Falcao no juega

Falcao García no es titular en el Galatasaray, no juega, está listo para hacerlo, físicamente no tiene problemas, pero el DT, Fatih Terim, no lo pone.

El delantero colombiano esperaba salir al ca cancha en el juego contra el Kasimpasa, pero no fue así, el DT no lo alineó.



Los últimos meses para el samario no han sido lo mejor. Las lesiones lo han tenido al margen del plantel y, además, se ha hablado que su futuro no estaría en Turquía, que el club ya le habría comunicado que no seguiría.



Sin embargo, el DT puso la cara, habló de por qué Falcao García no jugó, según publicó el diario Sporx.



"Fatih Terim no incluyó a Falcao en el equipo debido a la alta posibilidad de lesión por la cancha, que estuvo afectada por la nevada”, dice el diario.



El goleador ya está recuperado, tras su viaje a España en busca de ayuda médica, pero espera que el DT lo tenga en cuenta.



